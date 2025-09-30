'OT 2025': Conoce el reparto de temas y todos los tríos y dúos de la Gala 3 del lunes 6 de octubre

Después de una gala 2 que aumentó el nivel y cargada de grandes actuaciones según han confirmado Noemí Galera y Manu Guix en el repaso de gala, los concursantes de 'OT 2025' afrontan su tercera semana dentro de la academia con los temas que interpretarán en la Gala 3 del próximo lunes 6 de octubre.

Tras la expulsión de Iván Rojo, la competición ya ha arrancado y el próximo lunes diremos adiós al segundo concursante de la edición. En esta ocasión los nominados son Max y Salma de Diego después de que Crespo fuera salvado por los profesores y María Cruz por sus propios compañeros.

Este es el repertorio de temas para la Gala 3 de 'OT 2025'

La gala 3 de 'OT 2025' arrancará por todo lo alto con la canción grupal que tendrá ritmo italiano pues será el célebre "Será porque te amo" de Ricchi e Poveri. Mientras que los nominados han apostado por Pablo López y Pablo Alborán con "Lo saben mis zapatos" y "El refugio".

GRUPAL - "SERÁ PORQUE TE AMO" (RICCHI E POVERI)

MAX - "TU REFUGIO" (PABLO ALBORÁN)

SALMA DE DIEGO - "LO SABEN MIS ZAPATOS" (PABLO LÓPEZ)

GUILLE TOLEDANO Y JUDIT - "DON'T LEAVE ME THIS WAY" (TELMA HOUSTON Y THE COMMUNARDS)

CLAUDIA Y OLIVIA - "MESSY" (LOLA YOUNG)

MARÍA CRUZ, LUCÍA CASANY Y CRISTINA - "TRAINING SEASON" (DUA LIPA)

CRESPO Y TINHO - "EL ÚNICO" (CA7RIEL Y PACO AMOROSO)

GUILLO RIST Y TÉYOU - "VAMOS A OLVIDAR" (SOLEÁ MORENTE, LA CASA AZUL Y LAS NEGRIS)

LAURA MULÑOZ Y CARLOS - "LA NOCHE EN VELA" (GUARANÁ Y ALBA RECHE)