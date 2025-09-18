Marisa Martín-Blázquez confirma lo sospechado de Anita y Montoya y lo que captó en el cumpleaños de Terelu

Hace unos días, 'Vamos a ver' destapaba que Anita y Montoya habían sido vistos en un hotel después de que el andaluz accediera a hablar con la que fue su pareja. Al parecer en dicho reencuentro saltaron chispas. Pero este miércoles, la pareja de 'La isla de las tentaciones' volvió a coincidir bajo el mismo techo.

Y es que tanto Anita como Montoya acudieron a la fiesta del 60 cumpleaños de Terelu Campos. Un mega evento con casi 200 invitados en el que algunos concursantes de 'Supervivientes' acudieron a la cita y coincidieron en la misma mesa. Además de Anita y Montoya también estaban Almácor o Laura Cuevas.

Cabe decir que ambos optaron por posar por separado en el photocall junto a la anfitriona. Así, la prensa pudo hacer fotos primero a Terelu con Anita y más adelante a la presentadora y colaboradora de 'De Viernes' con su gran amigo José Carlos Montoya.

'Vamos a ver' muestra las imágenes del reencuentro de Anita y Montoya y lo que pasó realmente entre ellos

Este jueves ha sido 'Vamos a ver' el programa que ha mostrado las imágenes del momento del reencuentro de la controvertida pareja de 'La isla de las tentaciones'. En ellas se ve como Anita ya estaba sentada en la mesa y de repente aparece Montoya, que llegó más tarde al evento, y le da dos besos a la que fue su novia, que estaba un tanto nerviosa por dicho reencuentro ante tanta gente.

Anita y Montoya se reencuentran en el cumpleaños de Terelu Campos.

Además, Marisa Martín-Blázquez, que fue otra de las invitadas a la fiesta, no ha dudado en revelar todos los detalles de lo que se vivió con Anita y Montoya. "Cuando Montoya entra, la mesa ya está formada. Él llegó y la vio y, a mi manera de ver, los dos ya habían hablado antes y ya sabían cómo iba a ir la cosa. Cuando Anita vio que llegaba, se empieza a poner súper nerviosa y empezó a hacerse la loca de: '¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos esto?'", relataba la periodista.

Al final el saludo entre ambos fue muy cordial. "Montoya le dio dos besos y luego fluyó todo, yéndose cada uno por su lado", añadía Marisa en 'Vamos a ver'. Después era Pepe del Real el que tomaba la palabra para contar lo que había hablado con Anita poco antes de entrar al programa. "Oficialmente ellos mantienen las formas. Le he preguntado a Anita qué pasó anoche, ha estado de fiesta hasta bastante tarde y me ha dicho que hablan y mantienen una relación muy estrecha pero que de cara a la galería no quieren mostrar nada", apostillaba.

"Hablan y hacen el amor las dos cosas, sino de que van a un hotel. A mí esta chica me perjuró que no volvía con Montoya ni aunque se acabara el mundo. Entonces una de dos, o se ha acabado el mundo o el proseco de la fiesta de Terelu tenía efectos secundarios porque yo ya no entiendo nada", soltaba Alessandro Lequio. "Ella sigue enganchada a Montoya, él el problema es que nunca le va a dar su sitio en público porque su familia no la acepta", terminaba apuntando Adriana Dorronsoro.