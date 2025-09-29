María Patiño corta 'No somos nadie' por un "grave suceso" con Antonio David: "Asume las consecuencias"

María Patiño ha arrancado 'No somos nadie' este lunes con un gesto más serio que de costumbre para denunciar el último ataque que ha sufrido por parte de Antonio David Flores. La presentadora de TEN desvelaba así un "grave suceso" del que ha sido víctima este fin de semana por el que tomará acciones legales con el fin de proteger a su familia de "la violencia" del ex de Rocío Carrasco.

Desde la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en Telecinco y el despido fulminante de Antonio David Flores en 'Sálvame', la conductora del magacín de TEN se ha pronunciado abiertamente en contra del ex guardia civil, compartiendo incluso los triunfos conseguidos en sus batallas legales contra este. Sin embargo, la guerra entre ambos parece haber llegado demasiado lejos.

"Este fin de semana ha pasado algo muy grave, algo gravísimo que me afecta directamente", anunciaba María Patiño al inicio de 'No somos nadie' este lunes, mostrándose con gesto serio ante la cámara. "Cuando las personas son violentas, o ejercen la violencia, hay veces que no miden. Y tú no has medido", señalaba a continuación antes de dirigirse a Antonio David Flores.

"Todas aquellas personas que han defendido a este señor, estoy hablando de Antonio David Flores, cuando tengan conocimiento de lo que ha hecho... Probablemente sientan vergüenza", advertía la presentadora, reafirmándose en su condena pública al antiguo guardia civil, la cual instauró de forma tajante después de que Rocío Carrasco rompiese su silencio sobre el historial de maltrato del malagueño.

"Una parte de mí que siente satisfacción porque sé que nunca me he equivocado, y que estoy en el lado correcto. Pero hay otra parte de mí que va a hacer todo lo posible por proteger lo que llevo protegiendo toda la vida", ha insistido María Patiño ante las cámaras, lanzando entonces una clara advertencia al padre de Rocío Flores.

"Nunca he utilizado a mi familia, tú sí. A partir de ahora la ley me asiste, y cada uno en esta vida tiene que asumir las consecuencias de lo que hace en un medio de comunicación, sea en televisión o sea en Youtube", terminaba señalando la presentadora de TEN, haciendo referencia a las últimas declaraciones de Antonio David Flores en su canal, que al parecer afectan de lleno a la periodista y su familia.