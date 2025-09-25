'No somos nadie', el nuevo 'Sálvame' recibe una noticia definitiva sobre su futuro en TEN y Canal Quickie

Cuatro semanas después de su estreno, 'No somos nadie', el nuevo programa de La Osa Producciones Audiovisuales con el espíritu de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos' sigue subiendo y marcando récords en la tarde de TEN.

Así, este miércoles, 'No somos nadie' anotó un buen 2,3% y 168.000 espectadores quedándose a un punto de la oferta líder de la TDT en su franja, la serie 'Emanet', que en Nova marcó un 3,3%.

Pero el programa de María Patiño y Carlota Corredera anotó aun mejor resultado en el target comercial pues 'No somos nadie' subió a un gran 4,2% de share en este baremo. Además 690.000 espectadores únicos conectaron con el programa.

Un día más, 'No somos nadie' se convirtió en lo más visto de TEN y de hecho mejora el 90,7% la media de la cadena y por si fuera poco supone un 50,5% de su resultado diario.

Pese a estar en una cadena pequeña como es TEN y con muchísima menos visibilidad que las cadenas generalistas, 'No somos nadie' sigue demostrando que todo ha cambiado pues alcanza un extraordinario 7,4% en el público de 25 a 44 años superando tanto a LaSexta (7%), La1 (5,8%), Cuatro (4,3%) y La 2 (2,5%).

Por último, el programa en el que colaboran rostros como Belén Esteban, Kiko Matamoros, Alberto Guzmán o Arnau Martínez, entre otros consiguió sus mejores resultados en Euskadi (4,9%) y Andalucía (3,9%). También se sitúa por encima de la media en Madrid (2,8%), Cataluña (2,5%) y Canarias (2,4%).