María Patiño atiza como nunca a Mediaset por el giro en su línea editorial: "El público no lo compra"

Este jueves, 26 de septiembre, María Patiño ha explotado contra Mediaset. La caída a mínimos históricos de Telecinco, superada holgadamente por Antena 3 y por TVE, ha hecho que 'No somos nadie' analice el motivo de este bajón en audiencias. En concreto han analizado la caída de 'El tiempo justo', el programa de Joaquín Prat, que, desde su estreno hace casi un mes, no ha dejado de perder audiencia.

En pleno debate entre los colaboradores del espacio de Ten, María Patiño ha tomado la palabra para lanzar un dardo a la que, hasta hace dos años, fue su casa televisiva. En opinión de la presentadora, la cadena "necesita un nuevo ciclo", ya que "la tele gamberra ha desaparecido" y "la línea editorial es conservadora antigua. El público no conecta con ella y se ha desdibujado".

Para explicarlo mejor ha puesto un ejemplo: "Cuando voy a una tienda yo quiero saber si me vendes ropa de mi estilo, pero cuando no sé qué tengo, yo no me identifico y no entro. Y la línea editorial, Joaquín Prat, esté quien esté hoy ahí, eso no lo levanta nadie". Una opinión similar a la que tenía su compañero Kiko Matamoros. Según el colaborador, "lo único que funciona es lo que había. Todo lo nuevo que han vestido como blanco y familiar, no es ni blanco ni familiar, son las mismas guerras con distintos comentaristas".

María Patiño arremete contra Telecinco

A continuación, María Patiño ha querido mandar un mensaje directamente a Mediaset. Y es que, desde su punto de vista, están blanqueando a ciertos personajes y eso la audiencia "no lo compra". Tal es el caso de Carlo Costanzia, Rocío Flores o Alessandro Lequio. Según la presentadora, lo que está haciendo el grupo de comunicación italiano es "convertir a los malos en buenos".

Esto es algo que, tal y como recuerda la periodista, sucedió "con 'Enemigos íntimos'", también de Telecinco. Este espacio era "el contrapunto de 'Sálvame', que iban los malos que nos daban caña a los que se supone que éramos los buenos que tampoco somos tan buenos". "Ahora es la columna vertebral de toda la cadena y en ese sentido intentar ensalzar a Alessandro Lequio, Carlo Costanzia, a la Flores y a la Rosa y a la Moto no lo compra el público porque no le puedes engañar, como no nos compraron a nosotros".