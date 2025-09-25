Alerta roja en Telecinco con 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat, que cae a mínimo histórico con un dato preocupante

'El Tiempo Justo' ha pulverizado su récord en negativo y, tras el mínimo del lunes (8,2%), la entrega de este miércoles se desplomaba aún más hasta anotar un durísimo 7,6% de cuota de pantalla, con menos de 600 mil telespectadores de media. Un varapalo demoledor para Joaquín Prat y su equipo, pues descender de la barrera del 8% es muy preocupante, hace daño y obliga a activar todas las alarmas. De hecho, se colocó casi un punto por debajo de la media diaria del canal, que ya de por sí fue nefasta con un 8,5%.

La que pretendía ser una de las grandes apuestas de Telecinco en su oferta de daytime, con la intención de revertir el mal rendimiento del cancelado 'Tardear' y de reflotar las tardes con una pieza clave como Joaquín, ha resultado ser un nuevo y flagrante tropiezo en Mediaset. Aún es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero la pregunta es obligada: ¿Se ha tratado de un regalo envenenado para el veterano comunicador el salto a la franja vespertina? El tiempo, nunca mejor dicho, lo dictaminará.

'El tiempo justo', que tenía como misión asentar una tarde en grave crisis desde la cancelación de 'Sálvame', ha cosechado una evolución muy irregular y ciertamente negativa con el paso de las emisiones. El formato arrancó con un alentador 10,1% de cuota y se mantuvo, en general, por encima del 9% en su primera semana de andadura.

Sin embargo, poco a poco ha ido perdiendo fuelle, estancándose en torno al 8%. Barrera de la que, como decimos, descendía este 24 de septiembre con un atroz 7,6%. Se trata de su mínimo histórico y de un resultado indiscutiblemente insostenible para una cadena como Telecinco, que alarga la crisis agravada en agosto, cuando tocó precisamente fondo, y que va camino de cerrar el peor mes de septiembre de toda su historia.

Ese 7,6%, con tan solo 590.000 fieles congregados, provocó que 'El tiempo justo' fuera última opción entre sus competidores y a años luz en algunos casos. 'Sueños de Libertad' y 'Y ahora Sonsoles' alcanzaron un 14,2% y un 11% respectivamente en Antena 3. Por su parte, La 1 de TVE rozó el 10% con 'Directo al grano' y un 11,4% con la serie 'Valle Salvaje'.

Además, hay que destacar que 'Todo es mentira' en Cuatro, la supuesta 'hermana menor' de Telecinco, no se quedó tan lejos del programa de Joaquín Prat con un 6,4% de media y medio millón de telespectadores; lo que da mayor idea de la situación tan crítica que atraviesa 'El tiempo justo'.