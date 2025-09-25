Manu Marlasca entona el mea culpa ante el garrafal error de 'El programa de Ana Rosa': "Es mi responsabilidad"

Este jueves, 'El programa de Ana Rosa' se ha visto obligado a tener que hacer una rectificación y pedir disculpas a la audiencia por cometer un garrafal error en el programa del miércoles. Un fallo del que se hacía cargo el propio Manu Marlasca en su sección de "Expediente Marlasca".

El error se produjo cuando 'El programa de Ana Rosa' abordaba la noticia del sacerdote detenido en Torremolinos por posesión de cocaína rosa. En ese momento, el bloque liderado por Manu Marlasca usó una fotografía que no correspondía al religioso implicado.

Un fallo de bulto que este jueves ha tenido que rectificar Manu Marlasca justo antes de empezar su sección. "Bueno, lo primero, una petición expresa de disculpas por mi parte, porque es un error que cometí yo y es de mi responsabilidad", reconocía el colaborador de Ana Rosa Quintana con el rostro bastante serio.

"Ayer publicábamos, dábamos aquí, en este mismo escenario, una fotografía de la toma de posesión como canónigo de la Catedral de Toledo de este señor, del padre Carlos", proseguía explicando Marlasca a la audiencia de 'El programa de Ana Rosa'. El problema es que la fotografía utilizada no correspondía a dicho sacerdote. "Es decir, salía otro señor que nada tenía que ver con el padre Carlos ni con ninguno de estos hechos", aclaraba el periodista.

Manu Marlasca en 'El programa de Ana Rosa'

Lejos de quedarse ahí, Manu Marlasca volvía a entonar el mea culpa al ser consciente de la gravedad que supone hablar de un caso que está judicializado ilustrándolo con otra persona que nada tiene que ver con el suceso. "Lo primero pedir disculpas", insistía antes de seguir con el programa.

Una rectificación incómoda pero con la que Manu Marlasca quería hacerse el responsable del error dejando a un lado al equipo de 'El programa de Ana Rosa'. Con ello además el espacio de Telecinco demuestra lo necesario que es la verificación de todo lo que se publica en televisión.