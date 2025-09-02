La significativa reacción en tiempo real de Patiño, Belén y Matamoros al anuncio de Telecinco con Lydia Lozano

Telecinco ha confirmado la bomba: Lydia Lozano vuelve dos años después del final de 'Sálvame' como flamante colaboradora de 'De Viernes'. Su incorporación se producirá este mismo viernes, 5 de septiembre, con el arranque de la nueva temporada, y ocupará el puesto de Antonio Montero.

Esta oficialización se ha producido mientras 'No somos nadie', el programa de María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros, entre otros, estaba en emisión en TEN. Y quienes fueran compañeros de Lydia hasta 'La Familia de la Tele' han reaccionado en tiempo real al vídeo promocional lanzado por Mediaset.

La periodista se incorpora al equipo de ¡De Viernes! y debutará este viernes 5 de septiembre coincidiendo con el arranque de la nueva temporada del exitoso formato de @telecincoes conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona pic.twitter.com/AUZaaT8HIY — Mediaset España (@mediasetcom) September 2, 2025

María se ha quedado "patiñifusa" y, tras un largo suspiro, no ha podido ocultar el totum revolutum de emociones que ha sentido al ver el vídeo. "Me ha dado... uf... ¿Sabes cuando las emociones se acumulan y se mezclan? Es como una sensación de alegría, tristeza, nervios... Es un vídeo que provoca", ha acertado a decir en primer lugar.

Acto seguido, Patiño le ha enseñado a Belén Esteban el spot de la vuelta de Lydia Lozano a Telecinco. "Está muy bien hecho, me ha gustado", ha comentado la colaboradora. "¿Y no te da como cosa?", le ha preguntado María. "No, me da alegría", ha respondido Belén con rotundidad. "No, no hablo de celos ni nada", ha aclarado la presentadora de 'No somos nadie'.

"Va como una reina eh", ha señalado Belén Esteban sobre la promo en la que Lydia aparece triunfal entrando en las instalaciones de Mediaset. "¿Sabes qué te digo? Que me siento orgullosa", ha afirmado María Patiño, visiblemente emocionada a juzgar por su rostro. "Y yo también, y me alegro mucho por esa persona", ha apostillado Belén.

A continuación, ha sido Kiko Matamoros el que ha podido ver el anuncio, y ha valorado que Telecinco haya hecho una promo a la altura de lo que supone el fichaje de Lydia Lozano: "Para mí no es una sorpresa, y entiendo que es algo cuasi merecido o sin el cuasi. Es como cuando llega un gran futbolista a un equipo de fútbol, pues evidentemente no todos los recibimientos son iguales".

"A mi me ha provocado cosas... mucha emoción", ha insistido María Patiño, que ha rematado con que "es la confirmación de una estrella que nunca se ha apagado porque hay estrellas que nunca se apagan".