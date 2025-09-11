'La Revuelta' adelanta ya el nombre de su explosiva invitada de hoy, jueves 11 de septiembre

Tras recibir a invitados de la talla de Alejandro Amenábar, Mariló Montero y el cuerpo de bomberos de Ourense, 'La Revuelta' se prepara para despedir su primera semana de la temporada con una invitada estelar que el propio David Broncano ha desvelado antes de tiempo. Rompiendo su regla de mantener los invitados en secreto hasta el último momento, el presentador desveló durante el estreno su potente invitada de este jueves.

La visita del director de 'El Cautivo' junto Fernando Tejero de este miércoles se tradujo en un 14,8% de share y 1.659.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 16% de cuota de pantalla y 1.795.000 seguidores gracias a la visita de los coaches de 'La Voz'. Por su parte, 'First Dates' consiguió un 9,2% de share y 1.041.000 espectadores durante su última emisión en Telecinco antes de arrancar su nueva temporada en Cuatro este jueves.

Pepa Bueno, la invitada de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

Pepa Bueno y David Broncano en el 'Telediario 2' de TVE

Como ya anunció el propio David Broncano durante el estreno de la segunda temporada de 'La Revuelta', la nueva presentadora del 'Telediario 2' será la encargada de cerrar su primera semana de emisiones en La 1. Será el segundo encuentro entre ambos ya que el humorista conectó en directo el pasado lunes con Pepa Bueno durante su informativo para adelantar todos los detalles de su segunda temporada en TVE minutos antes de su regreso.

Así, la periodista será el arma secreta del humorista en su semana de regreso, haciendo frente a la visita de Yurena a 'El Hormiguero' de este jueves, que visitará por primera vez el espacio de Antena 3 para repasar el éxito de la serie sobre su vida en Netflix 'Superestar', que llegó a la plataforma a mediados de julio. Sin embargo, la intérprete de 'No cambié' no era la primera opción de Pablo Motos para cerrar la semana de entrevistas.

Tal y como anunció 'El Hormiguero' durante su despedida el pasado jueves, los jugadores del F.C Barcelona Pedri y Ferrán Torres iban a ser los encargados de poner el broche final a la semana, pero su agenda deportiva ha obligado al espacio de Antena 3 a buscar una sustituta de última hora. Y aunque David Broncano anunció por todo lo alto la visita de Pepa Bueno, hay una segunda invitada de la noche que permanece bajo máximo secreto.

La misteriosa invitada musical

Lo único que el conductor de 'La Revuelta' adelantó sobre la invitada musical con la que pondrá fin a la semana de entrevistas es que se trata de "una soprano vasca". Así, el presentador mantiene su clásica estrategia de no desvelar los invitados a medias, pues también dejó caer que Mariló Montero visitaría el espacio de entrevistas esta semana y finalmente se convirtió en la segunda invitada de la temporada, protagonizando una de las entrevistas más tensas de la historia del programa.

La visita de Pepa Bueno al espacio de David Broncano se produce en un importante momento profesional para la periodista tras su regreso a Televisión Española 13 años después. La presentadora conduce desde el pasado 1 de septiembre la segunda edición del 'Telediario' y se estrenó en la cadena pública consiguiendo la primera entrevista de Pedro Sánchez en más de 14 meses, la cual ha protagonizado infinidad de titulares durante la última semana.