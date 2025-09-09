Javier Ruiz se solivianta con las palabras de Rosa Villacastín sobre Feijóo y pone distancia en 'Mañaneros 360'

Javier Ruiz ha tenido que echar el freno a Rosa Villacastín en su intervención en 'Mañaneros 360' de este martes por las afirmaciones que ha realizado sobre Alberto Núñez-Feijóo. El presentador de las mañanas de TVE le ha apelado a comentar lo puramente político y ha puesto distancia con respecto a esas palabras de la periodista y colaboradora.

Todo ha surgido a propósito de la polémica revelación de Feijóo de su charla con Felipe VI sobre su plantón en la apertura del año judicial. Según el líder del PP, el monarca le aseguró que "entendía su postura" de ausentarse de ese acto. Esto ha levantado ampollas, con críticas por parte del PSOE que señalan una falta de institucionalidad por desvelar conversaciones privadas con Casa Real.

Javier Ruiz ha conectado en directo con Rosa Villacastín, que se ha mostrado "asombrada y expectante porque creo que esta es una línea muy peligrosa la que ha cogido el Partido Popular". Y ha hecho un análisis demoledor de la deriva del líder de la oposición.

"Lo que le pasa a Feijóo es que, cuando vino a Madrid, pensó que le iban a recibir con palmitas y que iba a sacar mayoría absoluta porque es a lo que estaba acostumbrado en Galicia, a hacer lo que le daba la gana. Pero resulta que aquí no le salieron las cuentas y él necesita hacerse notar por lo que sea: cantando en un cumpleaños, yéndose con Ayuso a un acto de partido en vez de estar con el Rey, el Presidente del Gobierno o el Fiscal General del Estado", ha empezado valorando la también escritora.

"Él necesita que la gente lo vea y lo estamos viendo en todas partes porque no falta a ninguna entrevista. Todos los días lo tenemos en los periódicos conservadores o a él o a Ayuso diciendo las mismas tonterías los dos. Porque, al menos, si tuvieran unos escritores que les hicieran buenos discursos... pero para decir lo que dicen se podrían quedar en casa", ha sentenciado Rosa Villacastín.

"Están en una deriva de locura total", ha añadido mientras Javier Ruiz le ha preguntado si cree que esta polémica es fruto de un desliz por error de Feijóo o una intención "de apropiarse al Rey". "Cómo va a ser esto un error si acabamos de escuchar que hay que meter al Gobierno en una fosas. ¿Eso es un desliz? No. Que él quiera decir y hacer ver a su clientela que con el Rey habla y que el Rey le comprende es un mensaje", ha respondido Rosa.

"Feijóo es el más desprestigiado en el PP en este momento junto con Ayuso. Todos creíamos que era un hombre razonable y dialogante y estamos viendo... en fin, no sé con quién compararlo. Yo le conocía de la época en las que he hecho política en Galicia y, bueno, sí que lo métodos que utilizan no son los mejores, pero salía y tenía buenos modales. Sin embargo, ahora ha perdido esos modales y ha enloquecido. Yo el otro día puse en X que tenía que ir al psiquiatra porque creo que algo le pasa", ha llegado a afirmar Rosa Villacastín sin ambages.

En ese momento, Javier Ruiz ha pegado un resoplido y con cara de circunstancia no ha ocultado su impacto con esas fuertes declaraciones de la periodista: "Uf, Rosa, uf". "Rosa, cuestión puramente política", le ha reclamado el comunicador, instándole así a ceñirse a lo estrictamente político y no a emitir valoraciones de índole personal.

Finalmente, se ha reconducido la conversación y Villacastín ha rematado denunciando la falta de proyecto del PP. "No ha hecho ni una propuesta desde que ha venido Feijóo. ¿Qué propuesta tiene el PP? Ninguna. ¿Qué propuestas hace Ayuso? Quitar dinero de la sanidad pública para dárselo a la privada. ¿Con eso piensan ganarse a un electorado?", ha planteado.