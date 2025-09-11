Gloria Serra advierte de lo que se viene en 'Equipo de investigación' con su 15ª temporada en La Sexta

Gloria Serra regresará este viernes a La Sexta con la decimoquinta temporada de 'Equipo de investigación', y este miércoles hizo una parada en 'El Intermedio' para adelantar todos los temas que tratarán en esta nueva tanda de entregas. Y la periodista no dudó en sincerarse sobre el Gran Wyoming sobre cuál es el tema "más repetido" de la historia del programa y el motivo por el que lo siguen abordando año tras año.

La comunicadora aterrizó en el access prime time de La Sexta este miércoles para adelantar el tema que tratarán durante la primera entrega de 'Equipo de investigación' este viernes. Así, Serra ha desvelado que el primer reportaje de la temporada se centrará en la "feria de los cacharritos", es decir, el mundo de las atracciones ambulantes y los riesgos que encierran.

Gloria Serra adelanta los nuevos temas de 'Equipo de investigación' antes de su estreno en La Sexta

Y Gloria Serra advirtió al Gran Wyoming y Sandra Sabatés sobre el contenido de alto voltaje que podrán ver en el estreno. "Tela marinera la respuesta, vais a ver guerras entre familias, gente contratada para vigilar que todo esté bien… en fin, la pregunta sería ¿dónde nos montamos cuando vamos a la feria?", explicó la periodista, que asegura han optado por esa problemática tras las dos muertes que han tenido lugar este verano en atracciones de este tipo.

La invitada de 'El Intermedio' lamentó también el tema que repetirán una temporada más, dado que las circunstancias no mejoran. "Hay uno fijo, por desgracia, después de 15 años hay un clásico desde que arrancamos, que es el tema de la vivienda", señaló la conductora de 'Equipo de investigación', que asegura que en cada temporada del programa han dedicado un reportaje a la crítica situación que no para de empeorar.

"Nosotros empezamos con la crisis inmobiliaria y llevamos 15 años haciendo reportajes sobre la vivienda. Empezamos haciendo los reportajes de los pisos que se encuentran son más pequeños de 100 metros, luego de 50, luego de 40, 30 y ahora ya hablamos de habitaciones", adelantó Gloria Serra sobre otra de las entregas que los espectadores de La Sexta podrán disfrutar en esta nueva temporada.

"Va a ser un clásico y luego las estafas que sigue habiendo", aseguró la presentadora de 'Equipo de investigación', sin entrar en más detalles sobre las sorpresas que aguarda su decimoquinta temporada, la cual comenzó a promocionarse en La Sexta hace unas semanas con un vídeo en el que la comunicadora recreaba el imaginario de la película 'Los ángeles de Charlie' a su manera.

Cabe recordar que Gloria Serra y su equipo se despidieron de sus espectadores el pasado julio firmando su mejor temporada en la cadena de Atresmedia desde 2019. 'Equipo de investigación' consiguió una media del 6.1% de cuota de pantalla y 654.000 espectadores semanales, creciendo un 11% en cuanto a share y un 4.8% en audiencia respecto a los datos conseguidos en el anterior curso de 2023-2024.