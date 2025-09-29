Elvira Lindo se deslengua en 'Salvados' sobre su desconocido pasado en Telecinco: "Era un mundo cocainómano"

Elvira Lindo ha sido la protagonista de la nueva entrega de 'Salvados', que La Sexta ha emitido este domingo, 28 de septiembre. La escritora ha charlado con Gonzo sobre su extensa trayectoria profesional, que arrancó en los años noventa, donde se inició como guionista de televisión. "Escribí chistes y guiones para las 'Mama Chicho'. Empecé cuando empezó la tele privada y luego en aquella locura de aquellos programas, pues 'Cruz y Raya', Raúl Sénder, Mary Santpere, estaba Emilio Aragón también", recuerda.

La autora de 'Manolito Gafotas' se incorporó a un programa de entretenimiento de gran éxito en aquella época, el popular espacio dirigido por Valerio Lazarov las 'Mama Chicho', que se emitía en una recién nacida Telecinco. Una etapa que, según recuerda Elvira Lindo, estuvo marcada por un ambiente muy machista.

"Me trataban con condescendencia. Era un ambiente grotesco, donde se escuchaban frases como 'Me la vas a chupar'. Un mundo, a veces, cocainómano. Lo que más me dolió fue el trato como mujer, haciéndome de menos intelectualmente. Es curioso, porque me dolió menos la gracia puramente sexual que el que pensaran que era menos inteligente", comentó la periodista a Gonzo.

Elvira Lindo recuerda aquella época como "un circo". "Era incomprensible para mí, no sé qué negocio tenían con Berlusconi. Nunca les escribí una palabra porque no hablaban, solo salían los cuerpos", lamenta. Las famosas Mamachicho, en su origen era un grupo de bailarinas italianas que amenizaban el programa 'Tutti Frutti', pero pronto se convirtieron en emblema de la nueva cadena privada.

Elvira Lindo era la única guionista mujer, y tuvo que escribir escenas donde lo primordial y más importante era enfocar cuerpos femeninos. Incluso recuerda "una reunión con Lazarov en la que se puso a gritar porque el cámara no enfocaba el culo. '¿Para qué las traían de Milán?', decía". Un claro ejemplo de la mentalidad de aquella época, que reducía a las mujeres a un mero objeto.

Ella consiguió sobrellevarlo "porque estaba acostumbrada a ser una chica dura. Si algo me dolía, me iba a mi casa con ello", reconoce. Y pone el ejemplo de aquella reunión en la que "el jefe máximo protestaba porque los realizadores no estaban apuntando a los culos y a las tetas. Este era el mundo que se te había presentado y tú tenías que escribir sobre eso y poner en el guion 'un barrido de culos'".

El día que Pedro Sánchez le propuso ser ministra de Cultura

La escritora conoció en persona a Silvio Berlusconi: "Era un hombre bajito, encantador, fue muy simpático conmigo y ya está. Aunque prefirió no entrar en detalles, sí que lanzó una advertencia de lo que supone la televisión de entretenimiento: "Incide en la vida de un país, parece que el entretenimiento no hace nada en las cabezas y sí lo hace. Berlusconi cambió Italia y Trump llegó también desde un reality show".

Una de las revelaciones que más sorprendió a Gonzo fue cuando la escritora confesó que le habían propuesto ser ministra de Cultura. Fue en el año 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Sin embargo, ella no dudó en declinar la oferta: "Le pedí media hora para decir 'no, gracias' y colgar. Estaba convencida de que era un disparate. No me vi preparada. Además, hubiera perdido mi libertad".

Los más pequeños, sobre todo, conocen a Elvira Lindo por ser la 'mamá' de 'Manolito Gafotas', el personaje que la encumbró a lo más alto. Algo de lo que ella está "muy orgullosa. Y luego también, claro, te encasilla. Tengo otras novelas, otros tonos, pero hay gente que solo me conoce por eso, porque el personaje es más popular que yo", bromea.