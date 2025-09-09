El histórico rostro que traiciona a La Sexta y sigue los pasos de Gonzalo Miró: "Me voy a RTVE"

Si hace unas semanas saltaba la bomba del fichaje de Gonzalo Miró por TVE como copresentador de 'Directo al grano' con Marta Flich; ahora ha sido otro colaborador de 'Más vale tarde' y 'La Roca' el que ha anunciado su salida de los programas de La Sexta tras su salto a la cadena pública.

Así, Ramón Espinar, quien fuera secretario general de Podemos en Madrid, ha anunciado a través de su cuenta de 'X' que esta temporada no participará en los programas de La Sexta en los que llevaba colaborando años por su incompatibilidad con su salto a TVE.

Y es que cabe recordar que en muchas ocasiones las cadenas privadas exigen exclusividad a sus colaboradores para evitar que puedan participar en otros programas tanto de TVE como de la competencia. Y eso es lo que parece que ha pasado con Ramón Espinar. Algo que contrasta con otros rostros como Emilio Doménech, que formará parte del equipo de colaboradores de 'Directo al grano' y acaba de fichar por 'La Roca'.

"Aprovecho para contaros que esta temporada no voy a estar en La Sexta porque me voy a RTVE y hay algunas incompatibilidades", ha empezado diciendo Ramón Espinar en su cuenta de "X". "Pero ha sido un placer colaborar allí estos años: siempre he podido decir lo que me ha dado la gana y tengo el máximo respeto por sus profesionales", añade.

"Sobre La Sexta y Ferreras, Iglesias decidió volcar una campaña infame que incidía en algunas miserias (que son verdad) y ocultaba las grandezas (que también lo son) de un proyecto de comunicación que es referencia informativa en España porque lleva décadas trabajando muy bien", prosigue diciendo el expolítico de Podemos.

Finalmente, Ramón Espinar deja claro que aunque abandona La Sexta siempre ha sido libre en los programas en los que ha colaborado. "Mi experiencia allí es fantástica. Jamás una indicación, nunca un reproche (incluido cuando he recibido demandas) y siempre un trato fantástico en un ambiente de profesionalidad y respeto. Mil gracias a 'La Roca' y a 'Más vale tarde'. Seguro que volvemos a encontrarnos", concluye el politólogo que formará parte del equipo de 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró.

Ramón Espinar va a liderar el equipo de más de 35 colaboradores con los que 'Directo al grano' aterrizará en la tarde de La 1 el próximo lunes, 15 de septiembre. Junto a él se han oficializado otros nombres como Ada Colau, Sarah Santaolalla, Lilith Verstrynge, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán y Alfonso J. Usía. También se ha desvelado la participación de Manuel Jabois, Emilio Doménech y Rosa Villacastín.