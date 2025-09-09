RTVE confirma cuánto dinero total va a costar 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró

RTVE ha actualizado el listado de contrataciones de 2025 con lo correspondiente a los meses de julio y agosto. Y gracias a él podemos saber lo que pagará la cadena pública a La Osa Producciones Audiovisuales por la producción de 'Directo al grano', el nuevo programa que presentarán Marta Flich y Gonzalo Miró en las tardes de La 1.

Cabe recordar que La Osa Producciones Audiovisuales fue una de las productoras que más ganó en los meses anteriores gracias a la contratación de 'La familia de la tele'. No obstante, tras su fiasco también siguió trabajando con 'El club de La Promesa'.

En este sentido, por 'La familia de la tele', la productora ganó 4.194.088 euros según este contrato. Mientras que por el mini espacio dedicado a analizar y a hablar de 'La Promesa' y que contó con 32 entregas percibió 335.915 euros.

Ahora, gracias a 'Directo al grano', el espacio que presentarán Marta Flich y Gonzalo Miró y que se estrenará el próximo lunes, 15 de septiembre la productora recibirá 3.511.081 euros.

Por el momento se desconoce cuál es el dinero destinado a los sueldos de Marta Flich y Gonzalo Miró, que son las últimas caras en sumarse a TVE, y cuantas entregas se han pactado de primeras. En este sentido, cabe recordar que de 'Malas Lenguas' en el último comité de compras se acordaron 134 capítulos del programa que presenta Jesús Cintora por el que se pagarán 4.264.055,22 euros, que se dividirán entre La Osa Producciones y Big Bang Media.