Cuántos capítulos tiene en total 'La Agencia' y de qué va la nueva serie que estrena Telecinco

Telecinco lanza este miércoles 10 de septiembre a las 23:00 horas su primera gran apuesta de ficción para esta temporada. Hablamos de 'La agencia', la adaptación española de la exitosa serie francesa ‘Call my Agent!’, (Grupo Mediawan), ganadora de un International Emmy Award. Sus cuatro primeras temporadas han sido un éxito internacional en Netflix y ya han sido adaptadas para más de una docena de países, entre ellos Italia, Reino Unido, Turquía, India y Canadá.

Producida por Good Mood (Mediawan) para Mediaset España, con Daniel Écija y Ghislain Barrois como productores ejecutivos; Víctor Pedreira como coordinador del equipo de guion; y David Molina Encinas al frente del equipo de dirección, esta nueva ficción ofrece una mirada vibrante y emocionante al mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes artísticos.

Con un tono fresco, audaz y cargado de humor, 'La Agencia' retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular y deslumbrante entorno profesional, un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano.

Javier Gutiérrez, Marta Hazas y Manuela Velasco, al frente del reparto

'La Agencia' cuenta con un elenco de lujo encabezado por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo. Pero además el reparto se completa con otros actores como Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo.

"En La Agencia buscamos recuperar ese espíritu de comedia con tinte realista que ha acompañado muchas de las series que he hecho a lo largo de los años, pero sin renunciar a la exigencia del presente: ritmo, tensión, personajes llenos de vida y capas. Queremos entretener, sí, pero también contar algo que resuene", destaca Daniel Écija, creador y productor ejecutivo de la versión española de 'Call my agent!'.

Por si fuera poco, uno de los atractivos de 'La Agencia' y que hace que la serie tenga mucha más verosimilitud es que en cada episodio participan grandes actores como estrellas invitadas interpretándose a sí mismas protagonizando una trama auto conclusiva. Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Sílvia Abril y Ernesto Sevilla son los actores que participarán en los trece episodios de los que consta la serie con 70 minutos de duración.

"La aparición de estrellas reales interpretándose a sí mismas nos ha permitido jugar con los límites entre ficción y realidad, y abrir una ventana directa al universo del cine y la televisión. Es una herramienta narrativa que suma frescura, actualidad y un punto de ironía, sin desviar la atención de lo que realmente importa: la historia que viven nuestros protagonistas", reconoce Écija.

Así es 'La Agencia'

La serie transcurre en Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes del país, donde los cuatro agentes -Gabi (Javier Gutiérrez), Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano)-, junto a sus asistentes y los artistas que por allí desfilan cada día, conforman un universo único, competitivo y lleno de tensiones, pero difícil de compaginar con sus complicadas circunstancias personales y familiares.

En el punto de partida de la ficción, Gabi lleva varios años casado con Andrea, pero en un momento de debilidad de ambos ocurre algo que hace saltar por los aires el matrimonio. Con la relación en paréntesis, o quizá rota, Gabi tendrá que aprender a vivir sin ella e intentar reinventarse. La aparición de Valeria (Marta Hazas), agente de la competencia y amiga de juventud de Gabi, sólo complica las cosas.

Andrés Velencoso y Goya Toledo completan el núcleo principal de personajes interpretando, respectivamente, a Asier Rojas, el ambicioso director de la agencia rival; y Victoria Solá, hermana de Gabi y esposa de Matías.

A lo largo de los capítulos, los agentes resolverán las complicadas situaciones de su día a día, propias de una profesión tan absorbente como imprevisible. Para ello tendrán que hacer malabares para satisfacer los intereses de sus representados, mantener a la agencia en lo más alto y lidiar con sus conflictos personales, que constantemente amenazan con desbordarse.

Sinopsis del capítulo de estreno, con Belén Rueda como estrella invitada

Tras años de relación como pareja y como socios profesionales en Rebecca Talent, Gabi y Andrea atraviesan una inesperada crisis que pone a prueba tanto su vida personal como la estabilidad de la agencia. Para colmo, el golpe llega en un momento clave para Gabi: Belén Rueda, una de sus representadas más destacadas, está a punto de conseguir el papel de su vida en una superproducción internacional dirigida por Quentin Tarantino. Pero el camino hacia Hollywood estará lleno de obstáculos, y Belén tendrá que enfrentarse a un extraordinario dilema.

Mientras tanto, Matías se ve sorprendido por la llegada de Laura (Denisse Peña), una joven decidida y llena de energía que aterriza en Madrid con la excusa de querer formar parte de la agencia. Sin embargo, detrás de su entusiasmo se esconde un motivo mucho más personal.