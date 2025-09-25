Anabel Pantoja traiciona a Mediaset y elige Atresmedia para romper su silencio tras sus últimas polémicas

Hace dos semanas, Anabel Pantoja regresaba a Mediaset tras años alejada de un plató de televisión. Lo hacía como concursante de 'Bailando con las estrellas', cuyo segundo número daba mucho de qué hablar por el espectacular beso que le estampó a su bailarín.

Por tal motivo, era de esperar que, si la influencer decidía conceder una entrevista sobre las últimas polémicas que le han rodeado, fuera Telecinco la cadena elegida. Incluso se especulaba con la idea de que fuera en '¡De viernes!'. Nada más lejos de la realidad. Y es que, Anabel Pantoja ha decidido decantarse por Atresmedia para romper el silencio que ha mantenido en los últimos meses.

Según el portal Poco Pasa TV, la prima de Kiko Rivera concederá una entrevista a Abel Planelles en 'Ac2ality', el medio de comunicación de TikTok perteneciente al grupo Atresmedia. Con él hablará, a buen seguro, de la investigación que se llevó a cabo contra ella y su pareja por supuesto maltrato a su hija, de la crisis sentimental que, según algunos, estarían atravesando y de su actual participación en 'Bailando con las estrellas'.

Anabel Pantoja elige Atresmedia para romper su silencio. Tras meses sin dar una entrevista personal —ni siquiera asistió a la presentación de #Bailandoconlasestrellas—, la creadora de contenido acudirá por primera vez a las instalaciones de Atresmedia, para hablar en @ac2ality pic.twitter.com/mkuChQ7J8S — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) September 24, 2025

Anabel Pantoja explota contra los reporteros que hacen guardia en su casa

Esta noticia llega unas horas después de que Anabel Pantoja haya explotado contra los medios de comunicación que hacen guardia en su casa para conocer la verdad de esa supuesta crisis con David Rodríguez, el padre de su hija Alma. La creadora de contenido se ha mostrado muy enfadada a través de sus redes sociales.

"Ahora la película de la temporada cuatro es si tengo crisis con mi pareja porque se va de domingo a jueves a Córdoba a atender su clínica. Que no se adapta a Madrid y que esto es crisis y se acaba. Pues entonces llevamos 3 años de crisis porque lleva haciéndolo desde que nos conocimos. Me voy a cagar en el váter, yo me voy a cagar en el váter de mi casa mejor sí", ha escrito la sobrina de Isabel Pantoja en sus stories de Instagram, junto a una foto de los reporteros que hacen guardia en su casa.

Finalmente, ha decidido bajar del domicilio y contestarles. Ante los micrófonos de Europa Press, Anabel Pantoja se mostraba igual de molesta: "(David) se ha ido a Córdoba a trabajar. Lleva yéndose a Córdoba a trabajar durante más de tres años de lunes a jueves, porque tiene su clínica allí". Cabe recordar que David Rodríguez es fisioterapeuta, y tiene una clínica en la ciudad andaluza. Además, la influencer ha dejado claro que su pareja no está buscando trabajo en Madrid, como se ha especulado: "¿Qué va a estar buscando aquí si ya tiene bastante con su clínica?", ha sentenciado.