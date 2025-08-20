Verónica Dulanto se refiere a la cancelación de 'Tardear' en estos términos en pleno directo

'TardeAR' tiene los días contados en Telecinco. El magacín vespertino, que empezó siendo presentado por Ana Rosa Quintana y que, tras su regreso a las mañanas, tomaron el mando Frank Blanco y Verónica Dulanto, dirá adiós para siempre en las próximas semanas. En su lugar, arrancará un nuevo programa conducido por Joaquín Prat.

De esta forma, el hasta ahora presentador de 'Vamos a ver' en las mañanas de Telecinco, dará el salto a las tardes. Mientras que las mañanas estarán comandadas por Patricia Pardo. Un aluvión de cambios en la cadena principal de Mediaset con el objetivo de reflotar sus audiencias. Y es que este verano ha sido un auténtico infierno para Telecinco.

Aunque el adiós de 'TardeAR' era algo que ya se sabía, Verónica Dulanto se ha encargado de confirmarlo este martes, 19 de agosto, durante una llamada en directo a Juan Faro, presunto amante de Sofía Suescun. El creador de contenido interveno en el magacín vespertino para hablar de la supuesta infidelidad de la influencer a Kiko Jiménez con él.

Verónica Dulanto confirma la cancelación de 'TardeAR'

"Antes de que termine este programa, que todavía queda, creo que deberías venirte aquí con nosotros, que te vamos a tratar muy bien. Dentro de lo que quieras contar, creo que es tu lugar", le dijo la presentadora a Juan Faro. Antes de finalizar la llamada, volvió a insistir: "Me encantaría que vinieras antes de que termine este programa". De esta forma, Verónica Dulanto dejó claro que el programa tiene los días contados en Telecinco.

Aunque se desconoce la fecha exacta en la que acabará 'TardeAR’'tras dos años en antena, sí que se sabe que Joaquín Prat será el conductor del nuevo espacio que ya prepara la cadena para sus tardes, y que estará producido por Mediaset en colaboración con Unicorn Content. Según anunció el grupo televisivo, "la actualidad será el eje vertebrador de este espacio que prescindirá de secciones fijas para dar paso al relato y el análisis de lo que sucede, con un plató renovado y un público más protagonista que nunca".

Juan Faro ni cofnirma ni desmiente su relación con Sofía Suescun

'TardeAR' consiguió hablar en directo este martes con Juan Faro, uno de los protagonistas de los últimos días. Este miércoles, la revista 'Lecturas' detalla cómo y cuándo comenzó su relación con Sofía Suescun. Una relación de tres meses, con encuentros en su casa mientras Kiko Jiménez estaba en televisión. Incluso habría pruebas audiovisuales, según la citada revista.

Durante su llamada telefónica con Verónica Dulanto, Juan Faro se mostró tranquilo, reconociendo que "ya pocas cosas me sorprenden en esta vida, y menos este año que estoy pasando. Depende de cómo te tomes las cosas, serás la persona que seas en el futuro". Eso sí, evitó confirmar ese supuesto affaire con la influencer: "Yo nunca voy a confirmar. Pero, por mi bien y mi reputación, jamás voy a mentir, pero tampoco voy a afirmar nada".

Ante la propuesta de Verónica Dulanto de que visite el plató de 'TardeAR' antes de que finalice el programa, él dejó claro, en tono de broma, que "prefiero saltar en paracaídas que ir al plató". Ya que prefiere que se le conozca por el deporte. Sobre su futuro en televisión, no le cerró las puertas a algún reality: "¿'Supervivientes'? Es una aventura guapa, y después del curso de operaciones especiales de la Policía, no me sería difícil. Pero es demasiado tiempo en una isla desierta". Por el momento, su prioridad son sus empresas.