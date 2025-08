Una soltera de 'First Dates' se revuelve contra su cita al descubrir que está casado: "No sé por qué se apunta"

Que a 'First Dates' hay que acudir con la verdad por delante es una lección que solteros aprenden tarde o temprano durante su paso por el restaurante. Este ha sido el caso de Francisco, que al omitir un importante dato sobre su vida sentimental durante gran parte de su velada con Helena, provocó una sonada reacción en la soltera que casi dinamita su primer encuentro.

Nada más ver a Helena, Francisco tuvo claro que esperaba un buen resultado de la velada que aún estaba por delante. "Tiene su atractivo, a mi me gustan las personas con personalidad atractiva y ella lo tiene, a mi entender", comentó el empresario jubilado de 79 años , alabando el llamativo look de la de Barcelona, que se atrevió con un tinte morado para su cita.

Helena se planta ante Francisco en 'First Dates' al descubrir que no se ha divorciado aún

"Me gusta mucho la verdad, ha venido muy bien arreglado y perfecto", confesó también la peluquera jubilada de 80 años nada más conocer a su pretendiente de 'First Dates', sin saber que la noche experimentaría un giro inesperado antes de los postres. "Y otra pregunta... que no tiene por qué ser contestada, porque se que hay personas que no... ¿Por delante, por detrás?", preguntó el de Tarragona, entrando sin previo aviso en el terreno sexual.

Francisco y Helena en 'First Dates'

Algo impactada, Helena se apresuró a responder. "¿Cómo? ¡Por detrás nada!", señaló la soltera tras acordar con su cita que su sexo se limitaría en la medida de posible a lo que les permita su edad. "Siempre he tenido algo de morbo con eso", confesó el jubilado ante las cámaras del programa antes de intentar cambiar de tema con una bomba informativa que pondría la velada patas arriba.

"Yo he estado casado cuatro veces, todavía estoy casado", confesó por encima el soltero de 'First Dates' antes de que su acompañante le frenase con gesto serio. "¿No te has divorciado?", preguntó ojiplática la de Barcelona. "Bueno, no me ha dado detalles. Pero si está casado se tendrá que divorciar...", comentó algo molesta la peluquera jubilada ante las cámaras del programa, incapaz de disimular el gesto de incomodidad el resto de la cena.

"La segunda cita cuando arregles los papeles"

"Si entramos en detalles no tenemos con una hora", bromeó el jubilado sin entrar en detalles sobre sus cuatro matrimonios y el estado de su último divorcio. Y aunque en la sala privada el de Tarragona intentó dar un paso más con Helena, esta se encontraba visiblemente molesta por la confesión. "No quiero besarme en televisión. ¿Respetas?", le pidió de forma cortante negándole un beso en el reservado del programa.

"No está separado, yo no sé por qué se ha apuntado, lo encuentro raro", insistió la soltera ante las cámaras de 'First Dates' antes de sincerarse con su cita en la sala de la decisión final. "Yo me lo he pasado muy bien, el único problema es que estás casado, yo quería un hombre soltero", explicó la de Barcelona. "Yo estoy casado oficialmente, tengo un contrato que sigue en vigor pero tengo que solucionar mi tema", sugirió el jubilado en busca de un voto de confianza. "Sí, la segunda cita la quiero pero cuando se arreglen todos los papeles", resolvió finalmente la jubilada, dejando la puerta abierta a su historia de amor.