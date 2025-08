Un soltero de 'First Dates' de derechas sorprende con la inaudita condición que exige para su cita

Ken llegó a 'First Dates' este martes con unas ideas más que claras y conservadoras sobre su prototipo de chica ideal y no se cortó en detallar a Carlos Sobera un listado de condiciones que su cita debía cumplir antes de conocerla. Y el presentador no tuvo más remedio que someter al test a Leire, la joven emparejada con el de Alicante que no tuvo problema en contestar las excéntricas cuestiones del soltero.

"Santiago Abascal creo que sería actualmente el presidente más correcto para España, porque podría acabar con el tema de la inmigración ilegal, apoyar el crecimiento de empresas y de jóvenes y acabar con el tema de la igualdad de género", comenzó explicando el creador de contenido de Alicante de 24 años, dejando claro que buscaba una pareja con la que compartir su ideología de ultraderecha.

Un soltero de 'First Dates' pide que su cita no sea "una feminista férrea" y una joven de ultraderecha pasa el filtro

"Si te metes en mi historial encontrarías chicas rubias con buenas tetas o morenas, sería lo más común eso", aseguró el soltero de 'First Dates' cuando Carlos Sobera le pidió un listado de tres 'red flags' que le harían huir de su cita. Pero nada más recibir a Leire, una estudiante de 19 años de Madrid, quedó más que claro que no iban a tener problema en congeniar a nivel político.

Leire y Ken en 'First Dates'Leire y Ken en 'First Dates'

"Para mí un buen presidente sería Santiago Abascal, partiendo de la base de que todos nos van a engañar, porque eso es inevitable, al final cuando llegan al poder abusan de él. Pero creo que a España le hace falta un cambio radical y conservador", aseguró la soltera en su vídeo de presentación antes de que el presentador leyese los requisitos de Ken.

Así, el soltero de 'First Dates' dejó claro que buscaba una cita "sexualmente activa", "que no sea una feminista férrea" y "que no tenga botox excesivo". Y aunque la joven pasó el test en las tres preguntas, asegurando además que "el feminismo actual no le representa", no tuvo la mejor impresión del joven con esa tanda de requisitos.

La política no es suficiente: "Necesito un poquito de intensidad, más sangre"

"Al final con las tres cosas que ha puesto la primera impresión que tengo es que es una persona muy superficial, se fija mucho en la apariencia y el tema sexo me parece excesivo para ni siquiera haberme saludado", lamentó la estudiante ante las cámaras del programa. Y la cosa no mejoraría al llegar a la mesa junto al de Alicante. "El corte de pelo no me ha gustado, la forma de vestir bueno... Pero es que a mí me van más morenos", comentó Leire visiblemente decepcionada.

Y la cita no llegó a mejor puerto conforme pasaban los minutos y los platos por la mesa, protagonizando una velada llena de silencios incómodos. "Lo veo muy tranquilo, muy parado, sereno... Necesito un poquito más de intensidad, más sangre. No podría convivir con una persona así porque me aburro", explicó la participante de 'First Dates' que solo vivió un momento de conexión al confesar que ambos eran muy afines a la ultraderecha española.

La cosa no mejoró cuando pasaron a la sala privada y Ken permaneció en silencio sentado en el sofá, ni siquiera invitando a la joven a bailar cuando sonó la música por sorpresa. "Lo veo muy parado, demasiado para mí. Veía muy poca iniciativa a la hora de seguir la conversación, tenía que estar preguntando yo pero nos quedábamos en silencio y eso en una primera cita echa para atrás", lamentó la joven antes de la decisión final.

"Tendría una segunda cita con Leire la verdad, he sentido conexión, me ha gustado tanto físicamente como en gustos similares que hemos tenido", aseguró el de Alicante haciendo referencia a las tendencias políticas de ambos, que sin embargo no fueron suficiente para Leire. "Yo no tendría una segunda cita porque creo que somos de personalidad bastante dispar, tu eres muy tranquilo y yo muy intensa. Te he visto muy sereno, pero me lo he pasado muy bien", explicó la estudiante despidiéndose del soltero.