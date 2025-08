El brutal rechazo de un soltero de 'First Dates' a su cita nada más conocerlo: "No soy una ONG"

Neto llegó a 'First Dates' este lunes dispuesto a encontrar una media naranja con la que compartir su día a día tras años exprimiendo al máximo todo tipo de experiencias. Sin embargo, nada más conocer a Lucas, el de Barcelona no tardó en decidir que el estilo de vida del acompañante escogido por el programa para su cena no casaba para nada con su idea de futuro.

El primero en llegar fue Lucas, un argentino de 48 años residente en Málaga con las ideas muy claras sobre su tipo de pareja. "Tiene que ser sincero, una persona que da todo por el otro. Puedo conocer a un hippie y me puedo enamorar igual que de otro que viste de marca", aseguró el estilista a Carlos Sobera antes de conocer a Neto, que no pudo tener peor impresión del argentino.

"No me pone, no me despierta el demonio que lleva dentro. Sexualmente un tío me atrae cuando pasa más desapercibido, es más normalito y eso", sentenció el soltero de 'First Dates' de 39 años nada más incorporarse a la barra junto Lucas, que ilusionado por la entrada del de Barcelona aseguró que "estaba muy bueno".

Lucas y Neto en 'First Dates'

La distinta percepción de la velada entre ambos se extendió a medida que las preguntas continuaban durante la cena, cuando el argentino se sinceró sobre su afán por recorrer el mundo con el presupuesto justo, ganando lo justo cantando para cambiar de un país a otro. "Yo he pensado este será de los que canta en las calles principales de la ciudad, con el gorro echándole monedas...", comentó Neto ante las cámaras, visiblemente horrorizado.

"Que no tengo nada en contra pero busco estabilidad, no que a esa persona yo la mantenga", advirtió entonces el soltero de 'First Dates', dejando claro que además del físico de Lucas, su estilo de vida tampoco casaba con sus requisitos en un hombre. "Me gusta una persona independiente pero que también tenga un trabajo en un lugar fijo, el rollo nómada para mi como que no...", le llegó a confesar en la mesa para dejar entrever su decisión del final de la noche.

"Lo que quiero dejarle claro es que no soy una ONG, cada uno que se busque la vida y sus ingresos", insistió ante las cámaras del programa el de Barcelona. "Yo personalmente tengo la libertad de acomodarme donde sea. Si el amor y si realmente lo que hay es tan fuerte pues...", sugirió Lucas, dejando entrever que su situación podría ser una ventaja para una futura pareja, si se diese el caso en el que tuviese que mudarse a Barcelona para trabajar en su relación.

Pero el agente logístico no tardó en frenarlo. "Ya pero a veces se necesita la cercanía para llegar a eso", subrayó el soltero de 'First Dates', dejando cada vez más claro su desinterés por el argentino. "Si me hubiera gustado obviamente me hubiese hecho el tonto y la distancia me hubiese importado una mierda. Porque si hay química, hay química y me lo tiro y punto, pero tengo que agarrarme ahí", confesó el de Barcelona a las cámaras.

"No quiero empezar con alguien que no viva en la misma ciudad porque se que no voy a dar el 100%. Y para hacer algo así prefiero no hacerlo", insistió una vez más Neto para no dar falsas esperanzas a Lucas, que sin embargo quiso desplegar su faceta más artística hacia el final de la noche como último recurso para conquistarlo. "El tío dice que es cantante... pero cantante no creo que sea", señaló Neto mientras su cita se atrevía con una versión de Whitney Houston en la sala privada.

Fue entonces cuando llegó el momento de la verdad, y el estilista descubrió que la noche no había avanzado tan bien como creía. "A mi me gustaría tener una segunda cita con él, me parece una persona muy agradable, que tenemos muchas cosas en común y que podríamos tener otra cena agradable sin ataduras", sugirió Lucas. "Por lo que le comenté sería un no, porque con el tema de la distancia yo no me voy a abrir y no va a pasar nada más", resolvió finalmente el soltero de 'First Dates', despidiéndose de su cita por caminos separados.