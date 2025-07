Una soltera de 'First Dates' no puede seguir con su cita por lo que su acompañante llega a confesar

Manuel acudió a 'First Dates' este jueves con la idea de poner fin a su largo período sin pareja, en busca de una media naranja que comparta su pasión por la música y el arte. Y aunque Gloria, parecía la candidata perfecta para dar otra oportunidad al amor, el estilo de vida del murciano terminó espantando a la soltera, que trazó una línea al conocer su relación con el deporte y la vida sana.

"En el amor unos nacen con estrellas y otros estrellados, yo soy de los estrellados. Llevo 18 años sin pareja, tuve una amiga, lo intentamos pero nada...", lamentó el artista de 49 años en su entrada, que llegó directo desde Molina de Segura en Murcia para conocer la sorpresa que el programa tenía preparada para él. Y su acompañante llegó desde muy cerca, concretamente desde Cartagena.

Una soltera de 'First Dates' termina rechazando a su cita por su físico: "La barriga cervecera no me gusta"

De familia de feriantes y una larga saga de músicos y cantantes, Gloria abordó a su cita de 'First Dates' con una bolsa de fruta y animó a su cita a escoger entre una naranja y un limón. "Eso me dice que no eres tan dulce, que eres un poco agrio", señaló la cocinera de 52 años al ver que Manuel escogía el limón, lamentando lo peor de cara a la velada.

Manuel y Gloria en 'First Dates'

Y el artista, que no se cortó en ningún momento en reflexionar sobre su estrecha relación con Dios y el cristianismo, terminó hartando a la murciana a mitad de la cena. "Una persona que está cada dos por tres hablando de Dios... Es como si yo estuviese hablando de mi trabajo 24 horas, todo el rato de lo mismo", lamentó la cocinera ante las cámaras del programa, visiblemente molesta.

Pero el punto de inflexión de la cita no llegaría hasta más tarde, cuando la soltera de 'First Dates' preguntó al cantante por su relación con el deporte, algo muy importante para ella. "Estoy en ello, antes era muy deportista pero lo dejé. Estoy muy gordo, ya por salud. Ahora me da tendinitis y tal, tengo un proyecto con la guitarra y tengo que ponerme", señaló entre risas su acompañante.

"Me gusta una persona que se cuide"

"A mi la barriga cervecera no me gusta. Las cosas como son, soy sincera, me gusta una persona que se cuide", señaló con gesto serio Gloria ante las cámaras del programa justo antes de que su cita le preguntase por el motivo de su soltería. "Cuando tú vienes de vuelta te vuelves exigente", aseguró la cocinera. "No sé si es por mi físico o porque soy demasiado clara", resolvió entre risas la soltera.

"Un hombre dejado... Lo siento en el alma pero no puedo", lamentó de nuevo ante las cámaras de 'First Dates', dejando claro que no terminarían la noche por el mismo camino. Y aunque más tarde su impresión mejoró tras un improvisado número musical qu puso a bailar al restaurante, Gloria tenía claro en qué terreno quería seguir conociendo al artista. "Si ella está dispuesta yo sí", aseguró Manuel sobre tener una segunda cita. "Yo como pareja no, pero como amigos no me gustaría perderme tu amistad. Si vienes a Cartagena te vienes de fiesta", terminó señalando Gloria, rompiendo sus expectativas.