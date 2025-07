Una soltera de 'First Dates' se planta ante la pregunta que le hacen: "Me levanto de la mesa"

Marta acudió este miércoles a 'First Dates' decidida a encontrar una media naranja que la acompañase en sus muchos viajes y con la que compartir aficiones. Y Álvaro cumplió la mayor parte de sus requisitos, pero al leer una de las típicas preguntas del programa, los dos solteros vivieron un incómodo momento lleno de confusión del que ninguno sabía bien cómo salir.

"Quiero conocer a una persona que me aporte, muy liberal, me tiene que dejar hacer lo que me apetezca y me dé la gana", aseguró la estudiante de marketing de Cádiz nada más llegar al restaurante, pidiendo como requisito un soltero que pudiese seguirle el ritmo en su pasión por los viajes. Y esa chispa era justo lo que Álvaro había acudido a buscar al 'Summer Resort' de Telecinco.

"Suelo pecar de romántico, y sobre todo quiero a una persona que sea risueña, enérgica, que tenga también mucha iniciativa como yo", adelantó el soltero de 'First Dates' antes de conocer a su acompañante, a la que confesó nada más saludarla que se parecía a una de su ex novias, algo que no gustó demasiado a Marta.

Dos solteros de 'First Dates' tienen que pedir ayuda al programa para responder una pregunta: "Llámame zoquete pero..."

Álvaro y Marta en 'First Dates'

Sin embargo, la noche avanzó por buen camino al descubrir todos los gustos que tenían en un común y su objetivo por encontrar una pareja en la que las cosas avanzasen "de forma natural" y sin presión. Fue entonces cuando Álvaro se atrevió con una de las preguntas subidas de tono del programa. "¿Cuáles son tus zonas erógenas?", preguntó el madrileño de 27 años con gesto de confusión.

Desde el otro lado de la mesa, su acompañante de 'First Dates' también le devolvió el mismo gesto, sin saber a qué se refería. "¿Qué?", preguntó con el rostro desencajado. "Yo tampoco lo sé", confesó el joven tratando de entender la pregunta. "Yo me levanto de la mesa y le pregunto a alguien eh", advirtió Marta mientras Laura Boado se acercaba hasta la mesa para resolver sus dudas.

"Llámame zoquete pero no sé lo que es erógeno, yo diría que es si te gusta hacerlo en el coche, en público...", señaló el soltero mientras la joven repetía sus dudas delante de cámaras. "Yo necesito que me lo explique, porque no me entero de nada", insistió Marta. "Tenemos una duda existencial, estábamos entre los dos intentando asociarlo a algo", comenzó explicando Álvaro a la camarera.

Entre risas, la trabajadora de 'First Dates' sacó a la pareja de dudas. "Pues que te coman el cuello... Cosas de esas supongo, es del cuerpo", explicó la camarera. "Qué ridículo", lamentó la soltera entre risas, mortificada por lo que habían preguntado. "Vale pues lo limitamos del cuello a las tetas", resolvió el madrileño antes de que la joven lo corrigiese. "Pero si son tuyas, no es de mi a ti, es de ti a ti. Que qué es lo que te pone a ti", señaló Marta.

"Las orejas me gusta que me las acaricien porque tengo mucha sensibilidad y luego el paquetón, que lo sobes como si fuera la lámpara del genio", contestó finalmente el organizador de eventos, dejando claro que tras el momento de risas compartido la noche terminaría por un único camino. "Tendría una segunda cita con ella, sin duda", aseguró el joven mientras la gaditana confirmaba sus planes de otro encuentro.