Un soltero de 'First Dates' deja a cuadros a su cita con su propuesta subida de tono: "Y parecía tonto"

Desde el primer momento en el que Paco pisó el restaurante de 'First Dates', no desperdició ni un segundo para mostrar su lado más sexual sin ningún tipo de tapujos a todos los presentes, incluida su cita. Y si bien Susana logró sortear las inapropiadas insinuaciones del pensionista para intentar conocerlo mejor, su propuesta al final de la cena reafirmó la inevitable negativa con la que culminó su encuentro.

"He tenido el complejo de ser feo y me ha cohibido eso, pero ahora me río de mi nariz", confesó Paco, pensionista de 58 años de Barcelona, que no tardó en demostrar su principal interés nada más encontrarse con Laura Boado en la barra del restaurante. "Aquí donde me ves he hecho muchas cositas sexuales", señaló el soltero sonrojando a la camarera del 'Summer Resort' de Telecinco.

Un soltero de 'First dates' no se corta nada más ver a su cita: "No sé si mirarte aquí o ahí"

"¿Ah sí? Cuéntame a ver qué cositas, me está entrando calor aquí", resolvió la anfitriona de 'First Dates' algo ruborizada antes de que el pensionista se levantase para rozarse con ella. "¡Pero bueno Paco!", comentó la joven mientras él rememoraba sus anécdotas sexuales antes de conocer a su cita. "He estado con mujeres y una vez con una nos corrimos a la vez, sentí un placer inmenso... Se me pone la piel de gallina", explicó el catalán.

Susana y Paco en 'First Dates'

Entonces, Susana, una divorciada de 57 años, apareció por las puertas del restaurante para conocer a su acompañante. "Madre mía, no sé si mirarte aquí o ahí. Susanita tiene un ratón", bromeó el soltero nada más saludar a su cita mientras le miraba los pechos. "La impresión que me ha dado no me ha gustado nada desde el principio", comentó ante las cámaras la participante mientras que en persona esquivó el comentario con una risa.

"Tiene unas tetitas que olé, le he mirado el escote y lo mejor de todo es que se ha reído, no se ha molestado, porque tiene unas buenas tetas", aseguró el soltero de 'First Dates' entusiasmado por el físico de su acompañante. Pero pronto, Susana descubriría que no compartían demasiado en común. "Yo no he tenido nunca una relación ni he estado casado. No tengo hijos", desveló el pensionista.

"Quiero ver el ratón que tiene Susanita ¿Me lo enseñarías?"

Eso, sumado a que Paco explicó que prefería vivir cobrando su pensión por prejubilación a buscar trabajo, causó una impresión muy negativa en la trabajadora de Correos, que recalcó la importancia de tener una pareja con la que poder viajar y compartir aficiones. Fue entonces cuando el soltero cambió radicalmente de tema para hablar sobre su experiencia en tríos sexuales.

"Estos que parece que tienen cara de tontos son los que más pican, los más picarones", comentó la soltera ante las cámaras de 'First Dates' mientras su cita se recreaba en los detalles. "Y más de una vez con esta cara de pato que tengo, lo que pasa es que soy simpático y las mujeres pues bueno...", presumió el de Barcelona. "Y parecía tonto", comentó Susana, atónita ante muchos de los comentarios.

"Después de ver y conocerlo... Tampoco, ni como amigo", sentenció la divorciada ante las cámaras del programa antes de que Paco pusiese punto final a la cita con su insinuación más vaga de la noche. "Yo quiero ver el ratón que tiene Susanita ¿Me lo enseñarías? ¿En la primera cita no?", preguntó el soltero dejando horrorizada a su acompañante. "Ni en la primera ni en la segunda ni en la tercera", advirtió como aviso de lo que ocurriría justo después en la decisión final.

"Yo quiero una segunda cita porque veo que tienes un corazón muy bueno y te lo tienen que saber buscar", aseguró el soltero de 'First Dates' esperando poder conocer "al ratón de Susanita" en un futuro, pero la funcionaria le paró los pies de lleno reafirmándose en su negativa a seguir conociéndolo. "Yo te deseo lo mejor, te voy a dar un beso porque soy un verdadero caballero", señaló Paco para finalizar el encuentro.