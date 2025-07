Una participante de 'First Dates' rechaza a su cita por un detonante de peso: "Eso lo tengo claro"

Adrián ha aterrizado este jueves 24 de julio en el restaurante de 'First Dates' en Telecinco con la idea de poner en pausa su soltería y dejar atrás su etapa de "golfo" de la mano de un nuevo amor con el que superar su divorcio. Sin embargo, nada más comenzar la cita, María tuvo claro que el estilo de vida del gaditano y el suyo no tenían demasiado que ver.

"Me encanta la fiesta y más ahora con la soltería. Soy la típica persona que se echa pareja y deja cosas de lado. Me considero golfo pero bueno, soy buena persona", confesó el de Algeciras, que explicó a Carlos Sobera nada más entrar al 'Summer Resort' su situación sentimental tras separarse de la madre de su hija. Precisamente su condición de padre sería un punto a favor para su acompañante de la noche.

María, soltera de 34 años de Estepona, dejó claro en su presentación de 'First Dates' que buscaba a alguien en la misma página que ella. "Es muy complicado tener una relación cuando tienes hijos, sobre todo si la otra persona no tiene. Si tiene es más fácil porque te comprende y quieras que no...", aseguró la malagueña antes de encontrarse con Adrián.

María y Adrián en 'First Dates'

"Físicamente me gustan sus tatuajes, me gusta su pendiente... Lo que no me gusta es que es muy flaquito y muy bajito", explicó la soltera antes de vivir el primero de los muchos momentos de tensión de la cita. "Me quedé parado hace unas tres semanas o así, trabajaba en el puerto de Algeciras, donde he estado 12 años", explicó el divorciado.

"Tiene que buscar trabajo, porque yo no voy a mantener a nadie, eso lo tengo claro, ya mantengo a mis hijos. Tampoco quiero que me mantengan a mí", confesó rápidamente la soltera de 'First Dates' ante las cámaras manteniendo la compostura en la barra de espera del restaurante antes de pasar a la mesa, donde el de Cádiz volvió a dejar clara su apuesta de futuro.

"Soy muy egoísta, lo mío es mío y ya está"

"Yo ahora quiero disfrutar mi momento, que creo que me lo merezco", aseguró Adrián sin convencer demasiado a la madre de 2 hijos. "Llevo cuatro años soltera, he tenido una relación muy larga de 13 años y tengo una niña y un niño. Pero ya me apetece conocer a alguien, compartir la vida, viajar", explicó a continuación la de Estepona, tanteando el terreno con su acompañante.

Y el soltero de 'First Dates' tampoco tardó en compartir con María el motivo por el que había acabado su matrimonio. "Tengo una niña con cinco años, con la madre de mi hija estuve casi 7 años pero terminé pillándola con otro. En su día dolió pero a día de hoy creo que es lo mejor que me ha pasado", confesó el soltero de 38 años, sin saber que su cita iba a llevar a cabo en ese momento la prueba de fuego de la noche.

"Yo soy un poco cerrada, ¿Cómo te va a ti lo de las relaciones abiertas?", preguntó María asegurándose de que el soltero fuese consciente del tipo de respuesta que buscaba. Sin embargo, Adrián apostó por la honestidad. "Sinceramente, creo que estoy en el mejor momento de mi vida, por qué no... Todavía puedo probar", explicó el gaditano, asegurando que no se cerraba a la posibilidad de abrir la relación.

"Yo estoy un poquito más centrada"

"Es verdad que cada vez lo quiere más la gente, pero a mí es una cosa que... Soy muy egoísta, lo mío es mío y ya está", comentó la divorciada con gesto disgustado ante las cámaras de 'First Dates', mientras en la mesa preguntaba una y otra vez a su acompañante como podía estar dispuesto a pasar por semejante dinámica. "Yo no bebo alcohol, no es que sea sana, es que no me gusta y trabajo en una discoteca. ¿Tú fumas?", preguntó la malagueña a continuación.

"De lunes a viernes no soy fumador, pero es verdad que algún fin de semana cuando salgo cae algún cigarrillo", desveló Adrián, provocando otro punto de desacuerdo entre ambos que terminarían echando por tierra la cita junto a la enorme incompatibilidad en sus aficiones. "A mí me gusta que se cuiden y que hagan deporte, que comparta esa afición conmigo", explicó María algo decepcionada.

"Le gusta el senderismo, a mí no, le gusta montar a caballo, yo tampoco le puedo acompañar a eso porque no me gustan los animales… Le gusta la cerveza, tampoco puedo porque no me gusta la cerveza", aseveró la participante de 'First Dates' algo desesperada al descubrir que la velada había sido una pérdida de tiempo. "La he visto una chavala competente, cariñosa, amable y creo que nos merecemos conocernos un poco más", aseguraba Adrián, con una impresión completamente opuesta tras la cena.

Y en el momento de la decisión final, ambas versiones de la cita chocaron de lleno inevitablemente. "A mí sí me gustaría tener una segunda cita con María, sobre todo para conocerla un poquito más, y no sé, a ver si la puedo meter por el ámbito del mar y presentarte también a mi caballo", sugirió el de Algeciras sin esperar la negativa de su acompañante. "La verdad es que me ha encantado la cita pero creo que en este momento, donde nos hemos encontrado, tú tienes un pensamiento de qué quieres en tu vida y yo estoy un poquito más centrada", resolvió la soltera.