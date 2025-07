Una soltera de 'First Dates' se escandaliza al saber un detalle de su cita y el final es inesperado

Tras casi tres décadas sin tener una cita, Reme puso rumbo a 'First Dates' este miércoles con la esperanza de que el programa le devolviese la fe en los hombres que perdió con su marido. Y aunque la jubilada parecía más que encantada en su primera toma de contacto con Ildefonso, pronto el de Valencia desvelaría un dato sobre su pasado amoroso que descolocó a la de Elche.

"Estoy un poco nerviosa porque no estoy acostumbrada, llevo sin tener una cita 25 años", confesó la jubilada a Carlos Sobera nada más entrar al restaurante, asegurando que buscaba "empezar a pensar en sí misma" después de toda una vida dedicada a sus hijos. "Creo que nunca he estado enamorada, porque solamente he estado con el padre de mis dos hijos, pero me la jugó. Me casé con 24 y me separé con 28", confesó.

Un soltero de 'First Dates' arranca su cita confesando su historial de infidelidades: "Era muy pillín"

Fue entonces cuando 'First Dates' mostró al pretendiente que le habían preparado la velada: Ildefonso, un jubilado de 74 años. "Nací en Jaén, me crié en Sevilla y vivo en Valencia desde el año 82 y estoy aquí ahora en Madrid para ver una rosa como tú", apuntó el soltero sin pensárselo dos veces nada más ver a su cita, haciendo que Reme se sonrojase casi al instante.

Ildefonso y Reme en 'First Dates'

"Me encanta, me gusta, podría ser una buena candidata", insistió el de Valencia ante las cámaras antes de pasar a la mesa junto a su cita, donde cometió un error garrafal nada más empezar que pondría en duda el éxito de la cita. "Yo era muy pillín, tenía una novia en Écija y otra en Úbeda", explicó Ildefonso mientras se abría sobre su vida amorosa, sin saber que su anécdota escandalizaría a la jubilada.

"Si que empezamos mal eh", aseveró con rostro serio la soltera de 'First Dates', inmediatamente recordando que uno de los sus principales requisitos para volver a dar una oportunidad al amor es superar su falta de confianza en los hombres, principalmente motivada por la infidelidad de su exmarido. "He cambiado ya, son cosas de jóvenes, cuando hice eso tenía 21 años", apuntó rápidamente su acompañante.

"Me considero un poco celosa"

"Me cuesta mucho confiar en los hombres, creo que después de la mala experiencia que tuve... me cuesta", aseguró Reme ante las cámaras, que sin embargo continuó escuchando a su cita atentamente en busca de que sus esperanzas mejorasen. Pero el exceso de sinceridad del valenciano sobre su relación actual con su expareja tampoco ayudó a aliviar la tensión.

"Vivimos a 500 metros y la veo, estoy con ella... Porque no me he divorciado de ella, cuando encuentre una pareja lo haré, pero mientras tanto para qué", explicó Ildefonso sobre su mujer, con la que aún mantiene relación. "Creo que me considero un poco celosa, pero no sé... Si llegamos a conocernos un poco más, todo se puede hablar", aseguró la jubilada ante las cámaras de 'First Dates', dando un voto de confianza al soltero.

Y Reme no dudó en sincerarse con su acompañante sobre el motivo tras su escasa vida amorosa. "Me separé muy pronto, a los cuatro años de casarnos. Mis hijos estaban muy pequeños", comenzó explicando la de Elche. "No tenía tiempo, tenía que trabajar mucho para sacarlos adelante, porque su padre nos dejó prácticamente en la calle. Esta es la primera cita que tengo con un hombre, así es que...", resolvió con una tímida risa.

"No espero a que me lo pregunten, te lo digo ya"

"Es un paso grande el que ha dado, y yo voy a portarme como un caballero con ella para no defraudarla, porque no se lo merece", aseguró Ildefonso ante las cámaras del programa. "Me encantas, de verdad me has caído fenomenal y...", señaló el soltero de 'First Dates' antes de que su cita le cortase. "Me encantaría que lo estuvieses diciendo en serio eh", le advirtió Reme algo escéptica.

"Es demasiado zalamero, me cuesta un poco de creer esas cosas, por ahora", lamentó la jubilada de 'First Dates', que sin embargo terminó haciendo un balance más que positivo de la velada. "La verdad es que no venía con la idea de conocer a una persona como Ildefonso, ha sido muy amable, muy atento y lo he pasado bastante bien", aseguró la de Elche con una gran sonrisa antes de comunicárselo a su cita.

Y es que, Ildefonso y Reme decidieron adelantarse a la decisión final del programa para dejar claro lo que pasaría después de la cena. "Si tu quieres nos podemos dar una oportunidad", sugirió el soltero aún en la mesa. "Podemos tener una segunda cita, estaría bien. No espero a que me lo pregunten después, te lo digo ya", resolvió la divorciada, dejando claro que abandonarían el restaurante de la mano.