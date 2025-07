Un soltero de 'First Dates' se niega ante la descarada petición de su cita: "Eso una señora no lo puede decir"

A la tercera va la vencida, o eso debió pensar Gaspar cuando regresó este martes 22 de julio a 'First Dates' para protagonizar una nueva cita en el programa de Telecinco con su versión 'Summer Resort'. El jubilado de Alicante llegó con las ideas muy claras, y aunque Paca parecía de su agrado durante la mayor parte de la noche, la petición subida de tono de la soltera terminó por espantar al repetidor.

"La verdad es que tengo cara de pillo, a quién voy a engañar yo. Yo voy a eso directamente, hay que ir a por todas", confesó el jubilado de 72 años nada más reencontrarse con Carlos Sobera, que le preguntó por tercera vez qué buscaba en una mujer. "Me gusta lo femenino, esa mujer que se levanta y se pone un tacón alto, una braguita por arriba...", explicó Gaspar antes de encontrarse con Paca.

Gaspar tiene que pararle los pies a Paca después tras desvelar sus intenciones en 'First Dates'

Y la soltera de 'First Dates' parecía tener bastante claras sus prioridades en su carta de presentación. "Necesito uno que me de un meneo y me ponga las patas para arriba", anunció la jubilada de 68 años, también de Alicante. Y mientras que el jubilado miraba de arriba a abajo a su cita celebrando su aspecto, su atuendo causó el efecto contrario en su cita.

Gaspar y Paca en 'First Dates'

"No me ha gustado, no me ha llamado la atención... El chalequito y la corbata, que quieres que te diga", explicó Paca ante las cámaras del programa antes de pasar a la mesa con su acompañante. Pero los primeros momentos de tensión no se hicieron esperar, siendo el primero cuando esta dudaba qué escoger de la carta. "Aquí todo está bueno, yo es que he venido ya otra veces", le sugirió el alicantino.

"¿Y por qué no te han cogido? ¿Mal rollo?", respondió con una risa la jubilada de 'First Dates' dejando completamente cortado a su acompañante. "Es un poco arisca", verbalizó Gaspar ante las cámaras del programa. "En la última, que fue el año pasado, me trajeron a una chica que hacía puenting y deportes extremos y les dije que prefería a una femenina", explicó entonces el soltero tratando de seguir con la velada.

"Es una descarada. Eso una señora no lo puede decir"

Pero su reflexión no fue para nada del agrado de Paca. "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo me he apuntado al gimnasio, a ver si ahora...", le espetó la jubilada. "¿Dónde se le nota que va al gimnasio? Está blanducha, con mucha arruga... un desastre", señaló el de Alicante ante las cámaras, cada vez más desencantado con la soltera escogida por el programa.

Fue entonces cuando la jubilada se sinceró con su cita de 'First Dates' sobre lo que verdaderamente estaba buscando tras esta noche. "Me apetece encontrar a alguien que me dé marcha en todos los sentidos, me apetece conocer a un tío que me de mucha vida y si me tiene que poner las patas para arriba, pues todo el rato", confesó la de Alicante sin cortarse un pelo, algo que pareció asustar a su cita.

"Es una descarada, eso una señora no lo puede decir", sentenció Gaspar fuera de la mesa, horrorizado por la petición de la soltera. "Hace más de 20 años que no tengo relaciones con nadie", continuó explicando Paca antes de que el de Alicante la detuviese. "A mí me llama mucho el sexo, pero no a cualquier precio, eso de tapar agujeros no... Y yo soy de los que si no me enamoro no hago nada, no vale la pena", lamentó el jubilado.

"Si no me enamoro no puedo salir con nadie"

"Si no me entra por el ojo no me entra por ningún sitio", comentó entonces la soltera de 'First Dates' ante las cámaras, decepcionada tanto por el físico como por la actitud de su cita. Y mientras Gaspar presumía de sus dotes en la cama, Paca no pudo evitar reírse de sus palabras. "Yo creo que folla mal, no le veo que tenga pinta de...", aseguró ante las cámaras entre risas.

Cuando llegó el momento de la decisión final, quedó más que claro el camino que ambos iban a seguir tras la velada. "De amor de momento no, la tendría para conocerla más. Ha faltado que yo soy muy puro para eso... O me enamoro o no me enamoro, si no no puedo salir con nadie", aclaró el soltero. "De amor tampoco, porque ya lo he dicho, si no me entra por el ojo... He estado a gusto pero no es mi tipo, hemos estado a gusto pero no tenemos por qué gustarnos", terminó esgrimiendo la jubilada, trasladando también su negativa.