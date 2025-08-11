Una concursante de 'Allá tú' se derrumba ante Jesús Vázquez y acaba con esta cifra de dinero: "Lo ha perdido todo"

Este domingo 10 de julio, Telecinco ha emitido una nueva entrega de 'Allá tú', el concurso presentado por Jesús Vázquez. Entre los participantes que se enfrentaron a las cajas se encontraba Ángela, una mujer procedente de Toledo que ha trabajado a lo largo de toda su vida en multitud de empleos.

Ahora, ha decidido concursar en 'Allá tú' porque tanto ella como su marido están jubilados, y les gustaría vivir tranquilos. "Con la paga no nos llega para nada, y me gustaría tener la tranquilidad para salir a cenar si nos apetece, sin preocupaciones", explicó Ángela a Jesús Vázquez sobre los motivos que la llevaron a participar. Uno de sus sueños, es poderse ir de luna de miel con su marido, ya que, según contó "todavía no la he hecho. Y llevo 46 años casada. Y quiero un crucero", reconoció, entusiasmada, la castellano- manchega.

Aunque la mujer empezó abriendo cuatro cajas rojas, pronto abrió la de los 250.000 euros. Cuando solo quedaban cuatro cajas por abrir, la toledana hacía uso del privilegio del botón azul para que el banquero le hiciera una oferta. Este, que se sentía generoso, le ofreció la cuantiosa cantidad de 27.500 euros por venderle su caja, cantidad que solo la superaba una de las cajas que le quedaban por abrir, que eran de 50, 1.000, 25.000 y 125.000 euros.

Jesús Vázquez explica la mala racha de Ángela, víctima de la DANA

Finalmente Ángela decidió quedarse con el dinero del banquero, ya que le hacía mucha falta. Y es que ella fue una de las víctimas que dejó la DANA en su paso por España a finales de octubre. Una de las regiones más afectadas fue Castilla La-Mancha. "Lo ha perdido todo. La riada se llevó su casa, así es que ha pasado mucho y nunca ha dejado de sonreír en este programa. Yo te agradezco muchísimo esa valentía y esa fuerza", le decía Jesús Vázquez, visiblemente emocionado.

Ángela prefirió no arriesgarse y quedarse con la oferta del banquero, aunque, finalmente, ella tenía los 125.000 euros en la caja de su mesa. Pero ella se marchó muy feliz con sus 27.500 euros. Y es que, tras una mala racha como la que había pasado por culpa de la DANA, ese dinero le hacía mucha falta, por lo que no pudo evitar romper a llorar al conocer la generosa cantidad que finalmente se llevaba a casa. Jesús Vázquez, no dudó en darle un cariñoso y afectuoso abrazo.