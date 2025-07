Jesús Vázquez, incapaz de contener las lágrimas ante la sorpresa de 'La noche de los récords' por su hito televisivo

Este sábado, 26 de julio, Telecinco ha emitido la última entrega de 'La noche de los récords', el programa que ha presentado Jesús Vázquez. Ha sido precisamente este el que ha recibido una noticia muy especial como cierre de esta primera temporada, que no ha contado con el respaldo de la audiencia.

A punto de despedir el programa, Chloe McCarthy y Mike Janela, jueces del concurso, fueron los encargados de desvelar la gran sorpresa de la noche. "Ha sido un auténtico placer trabajar contigo. Hoy, desde Guinness World Record, queremos que tú seas un poco más feliz todavía. Tenemos una sorpresa para ti", le han anunciado. Visiblemente sorprendido, Jesús Vázquez se limitaba a preguntar: "Pero, ¿qué está pasando?".

"Esta noche tengo el placer de anunciarte que Guinness World Record ha verificado que eres el presentador que más formatos televisivos ha presentado en lengua española con un total de 46. Por tanto, ¡felicidades!", le comunicaba Mike Janela. El presentador no podía más que taparse la cara con sus manos, visiblemente emocionado. Acto seguido, le hicieron entrega de una medalla conmemorativa y el certificado oficial del organismo.

Jesús Vázquez, muy emocionado ante el hito conseguido

"Gracias, muchísimas gracias. Esto sí que no me lo esperaba", comentaba Jesús Vázquez, sin poder reprimir las lágrimas. A continuación, ha dado las gracias a todos los trabajadores que hacen posible el programa: "Gracias a todo el equipo de Italia, a mi regidor por cuidarme tanto, a Fabrizio que me pone el micro todos los días, a Valentino que me controla el pinganillo… No puedo nombrar a todo el mundo".

"Ya está, se acabó, pero volveremos". Así despedía el comunicador gallego el programa de récords, dando a entender que habrá una segunda temporada. El hito conseguido lo ha querido celebrar también con todos sus seguidores de Instagram, donde ha publicado un vídeo del momento, así como una imagen del título: "¡Quién me lo iba a decir! ¡Tengo un Guinness World Records y yo sin saberlo! Soy el presentador que más formatos diferentes ha presentado en lengua hispana. ¡46! ¡Madre mía!".