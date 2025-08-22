Telecinco cierra el fichaje para 'Supervivientes All Stars' de este ex rostro de 'MasterChef'

Telecinco sigue apretando el pie del acelerador con 'Supervivientes All Stars'. Quedan solo dos semanas para que el reality vuelva a Mediaset y por ello la cadena sigue confirmando a diario la identidad de los robinsones que volverán a Honduras.

Tras la confirmación de Sonia Monroy en 'Tardear', este viernes ha sido 'Vamos a ver' quién ha adelantado el fichaje del sexto concursante confirmado de la segunda edición del reality que vuelve a dar una segunda oportunidad a ex participantes.

En esta ocasión, 'Vamos a ver' ha confirmado el fichaje de Carlos Alba, ex concursante de 'Supervivientes 2021', que vuelve al reality después de haber tenido que abandonar su edición por una lesión en el brazo. Cabe recordar que el sevillano saltó a la fama por haber participado previamente en 'MasterChef 7'.

"Fuerza, resistencia y coraje, esos son los ingredientes para ir a los Cayos Cochinos", asegura el cocinero en su vídeo de presentación. "Dios me ha dado una segunda oportunidad. Estuve en el barco encallado y ahora saltaré directo a la isla", añade Alba.

✨ Carlos Alba, sexto concursante de S|V All Stars 2025. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/wtfsIh64pR — Mediaset España (@mediasetcom) August 22, 2025

De este modo, a falta de la confirmación oficial, serán dos ex concursantes de 'MasterChef' los que se vean las caras en Honduras pues otra de las participantes de 'Supervivientes All Stars' es Miri Pérez-Cabrero, que regresará a Honduras tras su paso por 'Supervivientes 2024'.

Con su vuelta a 'Supervivientes All Stars', Carlos Alba busca resarcirse de su abandono en 2021 así como seguir superando los dos golpes que ha recibido en los últimos años: la pérdida de su padre y el problema de salud que ha padecido que le llevó a tener que ser operado de corazón.