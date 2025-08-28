'Supervivientes All Stars 2' ficha en su casting a una exconcursante de 'MasterChef' con vínculo con la familia real

Solo quedan siete días para que arranque la aventura de 'Supervivientes All Stars 2025' y por eso la lista de concursantes se está estrechando. La cadena sigue utilizando sus programas para revelar la identidad de los famosos que volverán a tirarse del helicóptero.

Después de confirmar a Alejandro Albalá, 'Tardear' ha sido el encargado de revelar este jueves la identidad del undécimo concursante oficial. En esta ocasión, el programa lo cebaba como alguien relacionado con la familia real.

Y es que la confirmada oficial para 'Supervivientes All Stars' ha sido Miri Pérez-Cabrero. Cabe recordar que hace solo unos días, el programa de Telecinco se hacía eco de unas imágenes en las que se veía a la ex concursante de 'Supervivientes 2024' junto a Froilán dejando entrever que podía haber algo más que una amistad entre ellos.

"Bueno, que vuelvo... No me podía resistir. Estoy en mi hábitat, en 'Supervivientes'. Soy Miri y soy nueva concursante", añade la cocinera, muy feliz y con una sonrisa de oreja a oreja", asegura la nueva concursante de 'Supervivientes All Stars' en su vídeo promocional.

✨ Miri Pérez-Cabrero, concursante 11 de S|V All Stars 2025. El jueves 4 de septiembre, GRAN ESTRENO en @telecincoes pic.twitter.com/2HFYfO7ggI — Mediaset España (@mediasetcom) August 28, 2025

Con la confirmación de Miri Pérez-Cabrero son ya once concursantes los confirmados por Telecinco para la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. La ex de 'MasterChef' se suma a Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres y Alejandro Albalá.

Miri Pérez-Cabrero, de 'MasterChef' a Honduras

La vida de Miri Pérez-Cabrero cambió por completo tras su participación en 'MasterChef' en 2017, donde quedó en quinto lugar. La influencer triunfó y consiguió saltar a la fama, llegando al gran público gracias a su carisma y motivación a la hora de hacer las cosas.

Por si fuera poco, además de su trabajo como influencer, Miri ha hecho sus pinitos como actriz participando en películas como 'Fuimos canciones', de Juana Macías, o series de ficción, como 'Alguien tiene que morir' o 'Sagrada Familia', en los que aparece con un personaje secundario.

Posteriormente, el pasado año, reaparecía en televisión como concursante de 'Supervivientes 2024'. Y ahora vuelve a Honduras para volver a demostrar que puede ganar el programa.