'Tardear' destapa el inesperado affaire de Froilán con esta futura concursante de 'Supervivientes All Stars'

'Tardear' ha sorprendido este martes al avanzar la portada de la revista Semana en la que han pillado a Froilán de Marichalar con una ex concursante de 'Supervivientes' y que participará en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco.

"Froilán está pasando uno de sus mejores veranos en Ibiza. Tiene playas, chiringuitos, salidas, amigos, lo tiene todo. Y además le está acompañando una joven muy conocida, la conocen todos, con la que se le ha visto en actitud cariñosita. ¿Será este un amor de verano de Froilán? El tiempo dirá", empezaba señalando Verónica Dulanto.

Tras ello, 'Tardear' avanzaba que han pillado a Froilán con una nueva amiga especial que no es Belén Perea, la joven con la que se le había relacionado en los últimos tiempos. Como pistas de la supuesta nueva relación del hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se avanzaba que ha trabajado en Telecinco, que participó en 'Supervivientes' y que además es actriz y creadora de contenido.

Era entonces cuando 'Tardear' desvelaba que la amiga con la que la revista Semana ha pillado a Froilán es Miri Pérez-Cabrero, a quién conocimos en 'MasterChef' y que participó en 'Supervivientes' en 2024 y suena como una de las participantes de la próxima edición de 'Supervivientes All Stars'.

¿Miri Pérez-Cabrero, la nueva ilusión de Froilán?

Miri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes'.

Tras recordar quién es Miri Pérez-Cabrero, Gloria Camila reconocía que la futura concursante de 'Supervivientes All Stars' y Froilán son amigos. "Ellos son amigos y yo sé que Froilán se lleva muy bien con todo el mundo y también con las amigas", exponía mientras le recriminaban que no hubiera dicho nada en el programa. "Pero lo que quiero decir es que el hecho de que esté un chico con una chica no quiere decir que sean algo más que amigos", añadía.

Además, Gloria Camila no dudaba en decir que si hubiera habido un beso entre ellos esa es la foto que habría sido portada. Así, la colaboradora de 'Tardear' trataba de echar por tierra la información de que entre Froilán y Miri Pérez-Cabrero sean algo más que amigos recordando como a ella le han sacado con chicos que eran solo amigos.

"Yo a Miri la conozco y es una chica muy centrada, muy en su sitio y estupenda para Felipe", aseveraba Boris Izaguirre al conocer la noticia. Mientras que Leticia Requejo defendía que Miri tiene un perfil muy distinto a las chicas con las que ha podido tener algún tipo de relación Froilán.