Rosa López confirma su ruptura con sus compañeros de 'OT 1': "No hablo con ellos"

Si algo caracteriza a Rosa López es el hecho de que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Desde que la conocimos como 'Rosa de España', la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha destacado por su naturalidad, y lo ha vuelto a hacer este sábado, 16 de agosto, durante su visita a 'D Corazón'.

La cantante granadina acudió al programa de La 1 de TVE para presentar su nuevo singles, 'Almanjayar', que cantó en directo. Pero, además, charló con sus presentadores, Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, así como con los colaboradores del espacio sobre su paso por el talent musical de la cadena pública. Y confirmó lo que era un secreto a voces: que su relación con sus compañeros de concurso está rota.

Sin embargo, Rosa López solo tenía buenas palabras para todos ellos. "Qué bien queda siempre", le dijo la presentadora. Aunque acto seguido la preguntaron: "¿A quién conservas de esos compañeros?". Ella, intentando irse por la tangente, respondió: "Yo quiero a todo el mundo… Mi madre sigue en mi vida y no la veo, te pongo este ejemplo. David Bisbal es un chiquillo que no veo todos los días ni hablo con él todos los días, pero estamos en contacto".

Rosa López confiesa que no mantiene relación con sus excompañeros

A continuación, le propusieron un juego en el que tenía que definir a algunos compañeros con tan solo una palabra. De Manu Tenorio se limitó a decir: "ay, mi Manu…". De su gran amiga Verónica Romero, comentó: "Ay, mi Verito…. Fue muy importante para mí. No la veo desde hace tiempecillo". Respecto a Chenoa, prefiere no hablar, y solo dijo que "no hay mal con ninguno".

"Pero, ¿has vuelto a hablar con Chenoa?", le preguntaba una colaboradora a Rosa López. Era entonces cuando la artista confirmaba que su relación con sus compañeros de 'OT 1' está rota: "Pero ni con Chenoa, que no… Ni con Vero ni con nadie. Ahora mismo no hablo con nadie, que queréis que os diga", sentenció la granadina.