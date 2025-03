David Broncano le suelta el mayor corte a Rosa López por su actitud en 'La Revuelta': "Siéntate por favor"

Rosa López aterrizó en 'La Revuelta' este jueves para cerrar la semana de entrevistas y otorgar a David Broncano un regalo muy especial. Si bien la granadina acudió al espacio de TVE para presentar 'Lo lamento', fue el propio presentador el que tuvo que frenarle los pies para conseguir introducir la canción que venía a promocionar. Y es que, el humorista no daba crédito ante las constantes interrupciones de la cantante.

"¡Estoy atacada! Porque me pongo tan nerviosa... Me encanta el programa, lo veo siempre", confesó Rosa nada más poner un pie en el escenario de 'La Revuelta'. "Te lo juro que hoy Rosa está living a celebration más que nunca", insistió entre risas la invitada, que no podría disimular sus nervios durante el resto de la entrevista, interrumpiendo constantemente al presentador.

Rosa López agota la paciencia de David Broncano en 'La Revuelta'

Pero Rosa López tenía una sorpresa muy especial para el humorista como regalo. "Ese folio cambió mi vida. Nos metieron en una sala, te sentaban en una mesa y te ponían este papel en el que te decían si entrabas o no", comentó mientras le mostraba su carta de admisión en 'Operación Triunfo' enmarcada. "Me emociono, esto lo veía yo con 15 años", confesó David Broncano.

"Este folio me cambió la vida"❤️



Historia de la televisión. Historia de este país. Lo que fue la primera edición de Operación Triunfo fue una absoluta locura. Tanto se habla de audiencias estos meses, OT se hacía 14 millones con un 70%. Era más que un fenómeno. @RosaLopez pic.twitter.com/b2jUMfc7j2 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 6, 2025

"¿Esto no te lo ha traído nunca Bustamante?", preguntó la granadina. "Que va, solo me trae sus colonias todo el rato", aseguró el de Jaén entre risas antes de que comenzasen a divagar sobre diversos temas, alargando el tiempo de pie en el escenario. "Siéntate Rosa, por favor", terminó pidiéndole el presentador al advertir que la intérprete no se percataba de que estaba intentando comenzar la entrevista.

Pero el momento más hilarante de la velada llegó cuando, durante el momento de redoble de tambor en el que David Broncano presenta formalmente el proyecto que cada artista trae para promocionar, Rosa López no podía callarse. "Hoy, presentando su nuevo sencillo...", trató de completar el de Jaén, que se quedó con gesto pasmado al ver que la cantante comenzaba a explicar con quién había producido el tema.

"Estoy intentando presentarlo Rosa", terminó advirtiéndole entre risas para tratar de terminar la frase y colocar el cartel en la mesa. "Es que estoy nerviosa, me he creído yo que me habías dicho que lo hiciese yo", comentó la ganadora de 'Operación Triunfo' avergonzada. "Para una vez que quiero presentar algo de una artista", espetó el humorista. "Lo voy a decir rápido para que no me corte más", terminó asegurando antes de presentar 'Lo lamento'. "Qué desastre soy", comentó Rosa tapándose el rostro.