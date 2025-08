Oleada de críticas a 'Antena 3 Noticias' por lo visto en un reportaje: "Lamentable, sinvergüenzas"

Los devotos de la Esperanza Macarena de Sevilla están que trinan. Primero, tras su polémica restauración y, segundo, por una pieza de 'Antena 3 Noticias' que ha herido las sensibilidades de los fieles, quienes han cargado contra el Informativo por la irrespetuosa forma en la que, según ellos, se han referido a su Virgen.

La grabación del reportaje de 'Antena 3 Noticias' se hizo durante el Cabildo General Extraordinario, celebrado durante la tarde del pasado martes 29 de julio. Así se refería la voz en off de la noticia a la imagen religiosa: "Este bendito trozo de madera que lleva siglos oyendo, atendiendo y, sobre todo, consolando a generaciones de sevillanos".

Esta forma de dirigirse a la Esperanza Macarena no sentó nada bien a los más devotos. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en expresar su malestar contra el Informativo presentado por Sandra Golpe en Antena 3. "Esta pieza está fuera de lugar. Hasta la elección de la música rebosa folklorismo. Acercarse a un fenómeno local y a la vez universal como es la devoción a la Macarena, merece más respeto. Así no", escribía un usuario de X.

Bochornosa este reportaje de @A3Noticias. RETRACTAOS Y PEDIR DISCULPAS.



Es lamentable que en el siglo en el que estamos pasen aún estás cosas. LAMENTABLE. pic.twitter.com/SDFTgfWmpx — • 𝐏𝐀𝐒𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 •🕯️ (@PasionDSevilla) July 31, 2025

Mientras que otro lamentaba que "nos muestran a los andaluces como analfabetos". "Quizás el periodista piense que el Moisés de Miguel Ángel no es más que un cacho de mármol cincelado, Las Meninas un trapo pintarrajeado, o las pirámides de Egipto una jartá de peñascos amontonados", escribía otro tuitero. Pese a la cantidad de críticas que ha recibido la pieza, ni 'Antena 3 Noticias' ni la cadena se han pronunciado por ahora.

Esta pieza de @A3Noticias está fuera de lugar. Hasta la elección de la música rebosa folklorismo. Acercarse a un fenómeno local y a la vez universal como es la devoción a la Macarena, merece más respeto. Así no. pic.twitter.com/Sf7r591bkD — pepegomezpalas (@pepegomezpalas) July 30, 2025

Nada como, en tiempo de vacas flacas informativas, recurrir al sur con una pieza “simpática”.



Sin valorar lo que significa la imagen de la Esperanza para sus devotos. Lamentable. https://t.co/nN0ybifjyk — JM Villalba (@JSM_Villalba) July 31, 2025

Se han coronao' los de @A3Noticias

Una mijita de respeto veo que falta por aquí.

Ni un minuto mas de audencia les doy. https://t.co/ax5w96JGAD — ⚜ Fran Sánchez ⚜ (@FranKikofrade) July 31, 2025

este “bendito trozo de madera” yo es que le quito de ser periodista xd https://t.co/TMv9m2JBKc — Mery 🫧 (@MeryCormier) July 31, 2025

Sandra Golpe es gentuza. Vicente Vallés es gentuza. Y todo el equipo de noticias de A3 es gentuza. Pero ahora y siempre.



Sí, los periodistas que están detrás de las cámaras son cómplices. Y siempre lo voy a pensar https://t.co/pvTxcqWBV3 — Sergio (@SergioCaba0695) July 31, 2025

"Bendito trozo de madera" o como decir que, hoy por hoy, en una redacción nacional, tendrás mucho título de periodismo y de Ingeniería de caminos, pero eres un completo analfabeto.



Meteos vuestras piezas por el culo @A3Noticias. https://t.co/E9LsorIQOe — Fran Ortega (@FranOrguez) July 31, 2025

El desprecio siempre hacia las tradiciones del sur, nada nuevo. A correr y hacer el imbécil delante de un toro le hacen una ola. https://t.co/drNfhFzRVq — mosby (@ALLIN45) July 31, 2025

@A3Noticias hay que tener muy poca vergüenza para hablar así de la Esperanza Macareno... Pedir perdón gentuza, que después preguntáis que pq ningún joven ve vuestros programas de mierda https://t.co/acNABnZC45 — Eloy (@Eloy_cg_) July 31, 2025