Movistar Plus+ se revoluciona con la llegada de nuevos canales a su oferta este mes de septiembre de 2025

Movistar Plus+ continúa renovándose. Es por eso que, a partir de septiembre, habrá cambios con el estreno de una serie de canales temáticos y temporales que nos ofrecerán contenido de muy distinta temática. Así, del 11 al 28 de septiembre habrá un canal dedicado a superhéroes, el anime y aventureros del cómic.

Este canal ofrecerá títulos destacados como 'Kraven The Hunter', 'Venom: El último baile', 'Wonder Woman', 'Akira', 'Naruto: la película', 'El castillo de Cagliostro', 'Garfield: la película' y 'Tiempo'. Pero también habrá canales dedicados a eventos especiales, como el Festival de San Sebastián, que se celebrará entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre.

Con motivo de este importante festival cinematográfico, Movistar Plus+ emitirá una selección de películas nacionales e internacionales, incluyendo las últimas premiadas en 2024 y otros clásicos del certamen. También ofrecerá emisiones en directo, con la presencia de producciones originales de la plataforma, como 'Los Tigres', 'Anatomía de un instante', 'Flores para Antonio' y 'Hasta que me quede sin voz'.

Para el 15 de septiembre, Movistar Plus+ hará un homenaje a Carmen Maura, para festejar su 80 cumpleaños. Por tal motivo, la plataforma emitirá un especial en el que se repasará toda su carrera. Este homenaje incluirá películas míticas como 'Sé infiel y no mires con quién', 'La comunidad', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y 'Las chicas de la sexta planta', entre otras. También se emitirá la serie 'Deudas' y el documental '¡Ay, Carmen!'.

Con el estreno de estos nuevos canales, Movistar Plus+ deja claro que continuará apostando por canales dinámicos y temáticos que acompañen distintos eventos culturales. Durante los últimos meses, la plataforma ha ofrecido propuestas como 'Los Goya por M+', 'De época por M+', 'Los 90 por M+' o el más reciente, el de 'La Noche + corta'.