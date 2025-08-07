Marina Rivers irrumpe en 'Todo es mentira' para lanzar un preocupante llamamiento: "Antes daba vergüenza"

Este miércoles, 6 de agosto, Marina Rivers participó en la mesa de debate de 'Todo es mentira'. La influencer expresó su preocupación ante el auge de los discursos extremistas que están calando entre los jóvenes españoles y proliferan, sobre todo, en el entorno digital.

"Esta desconfianza en las instituciones genera estos discursos extremistas y creo que los jóvenes somos más víctimas de esta ignorancia y de no darnos un poco cuenta hacia dónde llevan esos discursos", advirtió Marina Rivers, visiblemente preocupada, en el programa vespertino de Cuatro. Como ejemplo, mencionó el fenómeno de la tradwives.

"Es preocupante porque creo que son discursos que sobre todo proliferan mucho en las redes sociales, el discurso este, el tradwives calificando a las mujeres que son importantes y las que no, las que valen la pena y las que no, según cómo te comportas, cómo te vistes, cómo eres, cómo hablas", lamentó.

Marina Rivers ante el auge de la extrema derecha: "Es volver a lo que ya no existía"

Marina Rivers cree que estas tendencias es un evidente retroceso en materia de tolerancia y en los derechos que tanto nos han conseguido conquistar. "Es como volver a la tradición, a lo que ya no existía, al odio por el inmigrante, por la persona diferente, por la diversidad, mirar mal al último de la fila. En vez de darnos cuenta de que el problema está en el sistema que nos ampara a todos", destacó.

Además, también mostró su preocupación por la falta de oportunidades a la que tiene que hacer frente las nuevas generaciones: "Los jóvenes tenemos una situación muy complicada con la vivienda y un futuro un poco negro, también con todo el miedo que nos meten con las pensiones".

"Me da mucho miedo que la gente no ponga un punto y final, sobre todo en la izquierda, porque si no la extrema derecha va a avanzar y a mí me da muchísimo miedo por el retraso de derechos en personas del colectivo, en las mujeres, en las barbaridades que hablan de los inmigrantes y de las personas que vienen aquí a buscarse una vida mejor", añade.

"Antes daba vergüenza decir que eras homófobo, que eras racista. Ahora se puede decir, y está de moda odiar a la gente, no tener derechos humanos… Está de moda eso de no querer pagar impuestos, avalar el racismo, la homofobia, está de moda. Antes daba vergüenza, la gente se tenía que esconder", sentenció Marina Rivers en 'Todo es mentira'.