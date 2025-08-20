'La Promesa', avance capítulo del jueves 21 de agosto: Un personaje abatido y una pillada que traerá cola

El amor entre Curro y Ángela se dispara, pero eso no impide que él asuma de manera dolorosa que una etapa de su vida llega a su fin en La Promesa. Entretanto, continúa el enfrentamiento más encarnizado entre Martina y Catalina. Alonso, por su lado, intenta buscar soluciones en aliados inesperados.

Del todo inesperada es la visita que recibe Vera, que sigue aguardando con ilusión alguna noticia de su hermano. Manuel continúa esperando noticias de Leocadia y su decisión de vender o no. La intervención de Alonso provoca un nuevo y brutal desencuentro entre padre e hijo. Sin un remedio se encuentra Ricardo, que se ve obligado a contarle a Pía lo complicado que lo tiene para pedir la nulidad matrimonial con Ana.

Avance de 'La Promesa' capítulo del jueves 21 de agosto

Manuel discute con Alonso más fuerte que nunca por el control de su empresa. Desconfía de Leocadia e insiste en querer tener el control. La tensión con su padre le duele más que el conflicto empresarial, por lo que Enora lo anima a que se reconcilie con él. Alonso, abatido, se siente fracasado.

Martina, rota por todo el sufrimiento que está creando su cisma con Catalina, mantiene su pretensión de marcharse con Jacobo. Ángela y Curro celebran la calma tras la marcha de Lorenzo y vuelven a soñar con un futuro juntos. Leocadia evita confesarle a Ángela que Lorenzo la pidió en matrimonio. ¿Cuánto tiempo logrará ocultarlo?

La duquesa de Carril visita a Vera y le revela que su hermano Federico no quiere verla… Aunque Lope sospecha que le ha mentido. Toño reprende a Simona y Candela por entrometerse en su vida privada. En paralelo, María, Teresa y Vera hablan de los secretos que todos ocultan. Pía es sorprendida husmeando en el despacho del mayordomo. Inesperadamente, Petra la protege, pero exige saber toda la verdad.