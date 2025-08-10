Inmaculada Casal desvela por qué dijo inicialmente 'no' a 'Bailando con las estrellas' y su futuro en Canal Sur

Mediaset ya está ultimando los detalles de la nueva edición de 'Bailando con las estrellas', que se estrenará próximamente en Telecinco. Inmaculada Casal, Pelayo Díaz, Gorka Márquez, Julia Gómez Cora y Blanca Li son los protagonistas de la promoción que ya ha lanzado la cadena para anunciar el regreso del talent show de baile.

Como presentador repetirá Jesús Vázquez, aunque por el momento se desconoce si Valeria Mazza continuará como copresentadora. Lo que sí ha sorprendido ha sido el fichaje de Inmaculada Casal, ya que la periodista andaluza ha estado vinculada a Canal Sur desde sus inicios. Sin embargo, ella está encantada con este salto a la televisión nacional.

En declaraciones a El Confi TV, la mujer de María del Monte reconoce que "me lo tomo como algo que me va a venir muy bien, en un momento de mi vida que creo que me va a venir fenomenal". Además, define esta oportunidad como "un caramelo. Yo que toda mi vida he estado dirigiendo, presentando, editando, coordinando informativos y magacines larguísimos".

Inma Casal desvela el motivo por el que al principio dijo 'no' a Mediaset

Inmaculada Casal debutó hace más de 40 años en las primeras desconexiones territoriales de TVE en Andalucía. Este medio ha sido su casa durante estas cuatro décadas. Por eso, su primera reacción a la oferta de Mediaset fue negativa: "Lo primero que dije es 'no', como cada vez que me han ofrecido algo de otra televisión. Primero, porque soy andaluza por los cuatro costados y, segundo, porque parece que he parido Canal Sur".

"Siempre me han hecho muchas ofertas, no porque yo sea estupenda, sino porque se las hacen a toda la gente que lleva mucho tiempo en esto. Pero yo siempre he tenido fijación con Andalucía, con mi tierra, con el sur, y siempre he preferido ser cabeza de ratón a cola de león", confiesa al citado medio la periodista. Sin embargo, finalmente pesaron más las cosas positivas que las negativas y acabó aceptando la oferta.

"Luego dije: 'Si ahora mismo no tengo programa'", explica, haciendo referencia a la ausencia de 'Andalucía de Tarde' debido a la temporada taurina en Canal Sur. Actualmente, coedita los informativos de fin de semana de la cadena: "Lo consulté con mis directivos, tanto con Carmen Torres, la directora de Informativos, como con Isabel Cabrera, la directora de Programas, y me dijeron las dos que les parecía fantástico, que lo iba a hacer muy bien y que me deseaban lo mejor".

"Ni de broma sería concursante", bromea

El motivo por el cual decidió aceptar fue por el tipo de formato que es: "Es un programa maravilloso. Es la carta de presentación de la cadena y con una puesta en escena cuidada al máximo". A esto se une el poder coincidir con Jesús Vázquez, su "amigo y referente". Inma Casal está encantada: "¡Ni presentar el programa ni dirigirlo, por Dios, por vez primera en mi vida! No tengo la responsabilidad de toda la semana con esa angustia".

Como jurado de 'Bailando con las estrellas', intentará valorar "el sentido del espectáculo y la visión artística y televisiva de los concursantes". "Yo no soy bailarina, si no cobraría por bailar. Me gusta el arte, porque como soy andaluza, el arte lo llevo en la sangre y me tira. A lo mejor hay gente que canta o baila fenomenal, pero no trasmite o no es televisiva", añade.

Eso sí, Inmaculada Casal deja claro, entre risas, que "ni de broma sería concursante". "Me encanta bailar, pero hacerlo en la tele… Le tengo muchísimo respeto a la televisión y a la gente que la ve", reconoce. Por último, ha dado su opinión sobre la polémica promoción del programa en el espacio, una estrategia que a ella le ha "parecido fantástica. La grabamos cada uno individualmente y no sabíamos de qué iba, con un croma detrás. Nos dijeron: 'Tú hazte a la idea de que has aterrizado'".