El giro inesperado de Gabriel y Begoña que cambiará 'Sueños de Libertad': avance semanal del 11 al 15 de agosto

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado récord histórico este miércoles. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y cómo está utilizando a Begoña mientras don Pedro ha descubierto que tiene un cáncer terminal.

Cabe decir que la próxima semana, 'Sueños de libertad' realizará un parón en su emisión el viernes 15 al ser festivo nacional por ser el día de la Asunción de la Virgen. En su lugar, Antena 3 ofrecerá cine y la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón regresará el lunes 18 de agosto a su hora habitual.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Don Pedro conseguía mermar la seguridad de Irene en su relación con Damián y siente que cada vez hay más cercanía entre su amado y Digna. Quien se encontraba en una encrucijada por culpa de don Pedro es Luz pues se siente incapaz de guardar el secreto de la enfermedad del empresario.

Tras el descubrimiento de Tasio, él y Andrés proseguían con la investigación y decidían interrogar a Remedios para entender cómo pudo llegar la llave a su taquilla. La mujer negaba cualquier tipo de acusación y aunque Andrés está convencido de que alguien la ha utilizado, Damián no dudaba en llamar a la guardia civil y la señalaba como la ladrona del robo de la muestra de Cobeaga que llegó a las manos de Brossard.

Gema decidía hablar con Raúl y le pedía que se aleje por favor de Teo y no le entretenga con su trabajo pues está convencida de que el comportamiento tan extraño del niño es culpa suya. El mecánico respetaba su decisión pero ella terminaba descubriendo que el problema de Teo tiene que ver con el acoso escolar.

Claudia y Carmen conseguían con la ayuda de Gaspar montar una exposición con las fotos de Fina y Pelayo se quedaba completamente asombrado con el talento de Fina y decidía mover sus hilos para conseguirle un trabajo como fotógrafa. Por otro lado, Damián se citaba con José, el padre biológico de Cristina, pero él le dejaba claro que no piensa contribuir a hacer daño a Irene y a su hija.

Gabriel se mostraba orgulloso de que los planes le estén saliendo bien al conseguir que Remedios haya pagado el pato del robo de la muestra de Cobeaga y con ello disuadir todas las sospechas de Andrés. Tras ello, no dudaba en confesarle a María que está listo para seguir con su plan de acabar para siempre con los De La Reina. Por último, Andrés seguía convencido de que Remedios no es la topo de Brossard y Begoña también desconfiaba aunque le dejaba claro que está convencida de que Gabriel es inocente.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 11 al viernes 15 de agosto:

Capítulo 369 de 'Sueños de libertad' - Lunes 11 de agosto

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña insiste a Gabriel que le cuesta creer que Remedios sea la culpable del robo de la muestra de Cobeaga y él le deja claro que es Andrés quién está tratando de acusarle por celos por su relación. Mientras, Damián le pide a su sobrino que tenga paciencia con su primo.

Por su parte, Gema y Joaquín hablan con Teo por haber pensado mal de él pero le recriminan que no les contara que le estaban acosando en el colegio y él les pide que no hagan nada porque puede ser peor. Mientras, Luis le anuncia a Luz que no va a poder acompañarla a su simposio y paralelamente el Merino le hace ver a Andrés que se está dejando llevar por los celos para señalar a su primo.

Digna visita la exposición de Fina y le deja claro que su padre estaría muy orgulloso de ella pues además a él también le gustaba mucho la fotografía. Mientras, Manuela le confiesa a don Agustín su ruptura con Gaspar y María aprecia la tristeza de la ama de llaves. Tras ello, Manuela le pide a Claudia que le entregue una carta a Gaspar.

Por otro lado, José vigila a Cristina e Irene y se replantea si contarle toda la verdad tras su charla con Damián. Paralelamente, Irene se muestra distante con Damián y no duda en tratar de resolver los sentimientos que tiene el De La Reina hacia Digna.

Gabriel visita a Remedios en la cárcel y le dice que para salir de allí lo antes posible lo mejor es que se declare culpable pero ella se niega y no duda en acusarle de ser él quién le metió la llave en su taquilla y él termina amenazándola. Finalmente, Damián les explica a Begoña y Andrés que Remedios ha confesado.

Capítulo 370 de 'Sueños de libertad' - Martes 12 de agosto

Andrés no se da por vencido pues está convencido de que Remedios es inocente e intenta visitarla en la cárcel y Begoña decide acompañarle. Mientras, Gabriel busca disipar las sospechas que queden sobre su culpabilidad y propone denunciar a Brossard.

Gema y Joaquín siguen muy preocupados por la situación de Teo y deciden tomar cartas en el asunto y hablar con los padres del abusón. Por su parte, Cristina se topa con José por Toledo pero él es incapaz de contarle la verdad sobre su identidad. Después Irene descubre los caramelos que le dio el conserje y descubre que su ex pareja y el padre de la joven la conoce. Y después Irene decide contárselo a su hermano.

Manuela está muy inquieta a la espera de la respuesta de Gaspar a la carta que le escribió y le entregó Claudia mientras el dueño de la cantina no consigue levantar cabeza y se niega a leer la misiva. Por su parte, Fina le muestra a Marta las fotos que le ha dado Digna de su padre y ambas tienen un momento íntimo en la sala de revelado. Después, Pelayo le hace un encargo fotográfico a Fina.

Gabriel no duda en intentar poner a Tasio en contra de Andrés después de que su hermanastro se interese por saber por qué el ex militar ha tratado de señalarle como el culpable del sabotaje. Por otro lado, Remedios se niega a hablar con Andrés y Begoña.

Tras saber que José es el conserje de la finca de los padres de Cristina y que ha acudido a Toledo, Irene no duda en encararse con Damián y él le dice que no tiene nada que ver. Durante la charla, Damián aconseja a su amada que le cuente toda la verdad a Cristina. Y finalmente, Andrés obligado por su familia le pide perdón a Gabriel.

Capítulo 371 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 13 de agosto

Gabriel habla con su contacto en Brossard y asegura que aunque su plan de demandarles es arriesgado él se encargará de que dicha demanda no prospere. Asimismo, el abogado también trata de explicarle a María cuál es su plan y objetivo con este movimiento.

Don Pedro no duda en encararse con Damián y le acusa de haber sido el culpable de haber vuelto a traer a José a sus vidas y él le deja claro que quizás ha llegado el momento de que José destape de que calaña es y le deja claro que su hermana Irene no quiere seguir callando. Y en plena conversación, don Pedro tiene una crisis y le deja claro que jamás va a conseguir enfrentarle con su hermana. Finalmente, Irene le cuenta a Cristina que su padre es el portero de la finca de sus padres.

Gema y Joaquín no consiguen llegar a un acuerdo con los padres del abusón después de que estos quisieran comprarles su silencio. Mientras, Gaspar decide abrir finalmente la carta que le escribió Manuela para darle las gracias por todo lo que le ha ayudado. Y tras leerla, el dueño de la cantina decide visitarla en casa de los De La Reina para dejarle claro que no puede ser su amigo.

Gabriel visita a Begoña en el dispensario pero ella se vuelve a mostrar algo distante con él y le deja claro que nunca dudó de él y trata de hacerle entender cuáles son sus miedos de avanzar en su relación. Paralelamente, María le cuenta a Andrés que Gabriel le ha hecho una propuesta para contratar a un gestor que controle los bienes de Julia.

Luz percibe la conexión que existe entre Luis y Cristina a su vuelta del simposio. Marta habla con Begoña y le aconseja que merece ser feliz y avanzar con Gabriel y romper sus lazos con Andrés porque les puede hacer mucho daño. Y tras ello, Begoña decide dar un gran paso en su relación con Gabriel y ambos pasan la noche juntos.

Capítulo 372 de 'Sueños de libertad' - Jueves 14 de agosto

María y Gabriel en 'Sueños de libertad'

Tras pasar su primera noche junto a Gabriel, Begoña sigue con muchas dudas sobre su relación con el abogado y le pide tiempo para poder ordenar sus ideas mientras él le deja claro que quizás tiene que dar un paso atrás. Después, Begoña no duda en contarle a Luz que ha pasado la noche con Gabriel.

Luz no duda en hablar con Luis para quitarse cualquier tipo de duda sobre su conexión con Cristina después de haberle dejado sola en el simposio y él le dice que los días están siendo muy complicados para todos. Por su parte, Cristina le pide a Irene que le acompañe a ver a José porque no se atreve a hacerlo sola.

Gema sigue muy preocupada por la situación de Teo en el colegio y deciden que mientras todo pasa el niño se quede en casa. Mientras el pequeño trata de ocultarles a sus padres que Raúl le va a ayudar a saber defenderse cuando alguien le acose o se meta con él. Por su parte, Marta anima a Fina a que acepte la propuesta de trabajo de Pelayo.

Después de la manipulación de Gabriel, Tasio no duda en enfrentarse con Andrés por haberle utilizado en su batalla personal y le deja claro que se ha dado cuenta de que es igual que todos los De La Reina. Por su parte, Gabriel le pide a María que se deje asesorar por el agente de bolsa que le ha presentado para que multiplique el patrimonio de Julia.

Gabriel acude al dispensario por un fuerte dolor de cabeza con la excusa de ganarse a la doctora Borrell por consejo de María y Luz sigue detectando problemas respiratorios entre los trabajadores. Finalmente, Andrés descubre gracias a María que Gabriel y Begoña pasaron la noche juntos.