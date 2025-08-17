Expulsan y amenazan con un bate a un reportero de 'Fiesta' en pleno incendio: "¡Fuera! ¡Sois un peligro!"

Pese a las voces críticas que consideran que no es necesario enviar a los periodistas a cubrir los diversos incendios que azotan España, las cadenas de televisión lo siguen haciendo. Esto lleva a vivirse situaciones tan tensas como las vividas por dos reporteros de 'Fiesta' este sábado 16 de agosto.

Por un lado, Arabella Otero, quien se encontraba cubriendo el incendio de Lugo, se vio obligada a cambiare de ubicación al verse "acorralada" por las llamas. Por otro lado, su compañero Martín de la Torre, ha sufrido en sus propias carnes la angustia de quienes están viendo sus municipios calcinados. El periodista se trasladaba a un municipio de Cáceres, afectado por esta oleada de incendios que se están propagando por toda la península.

El reportero de 'Fiesta' estaba mostrando a cámara las zonas que se han quemado cuando fue embestido por un vecino, quien le lanzó una advertencia: "¡Fuera! Se ha reactivado el incendio ahí". "Estamos teniendo problemas porque hay un vecino", reconocía el joven, mientras que el señor le perseguía con un bate en las manos a gritos: "Aquí no podéis estar. ¡Sois un peligro! ¡Fuera!".

El equipo de 'Fiesta', obligado a huir de una zona en llamas ante las amenazas de un vecino

Esto obligó al equipo de 'Fiesta' a huir de la zona. Poco después, el periodista explicaba a la audiencia lo sucedido: "Es un vecino de la zona con el que hemos hablado y está bastante dolido. No le gusta nuestra presencia aquí. Queríamos mostraros un campo que está calcinado, pero el vecino nos está echando. Lleva un bate en la mano, por lo que vamos a irnos de la zona para no dar más problemas".

"Pero si solo estamos contando lo que está pasando", comentaba la presentadora de la versión veraniega de 'Fiesta', Álex Blanquer, estupefacta ante lo que estaba pasando. Pese a esto, la sustituta de Emma García entendió el dolor del señor, al ver su municipio calcinado, por lo que pidió a su compañero que abandonase la zona: "Los ambientes están muy agitados en esas zonas. Son vecinos a los que los incendios le han afectado directamente".