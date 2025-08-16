Otra reportera de 'Informativos Telecinco' al límite por el angustioso momento que vivió en el incendio de Ourense

La profesión de reportero, en ocasiones, no es nada fácil. Y si no que se lo digan a las profesionales de 'Informativos Telecinco' que, estos últimos días, están sufriendo lo suyo mientras cubren los diversos incendios que están asolando nuestro país. Hace unos días, Noemí Bautista vivió un gran susto mientras cubría el incendió de León.

La reportera de 'Informativos Telecinco' vio de primera mano cómo el cambio de viento en el fuego es impredecible. Ante el cambio de orientación y la virulencia de las llamas, no dudó en gritar a sus compañeros: "Vámonos, vámonos". Una vez pasado el susto, la periodista explicó lo sucedido: "Estamos bien, impactados por la velocidad del incendio. Estábamos grabando y en segundos el fuego que estaba lejos cambió de dirección".

Días después de lo vivido por su compañera de cadena, ha sido Sara García, otra de las reporteras de 'Informativos Telecinco', la que ha sufrido un enorme susto por culpa del fuego, en este caso de Ourense. Y es que la provincia gallega vive horas críticas debido a la propagación de una oleada de incendios forestales. Las altas temperaturas, unidas al viento y la sequía, han contribuido a que el fuego se propague con rapidez.

El susto de un equipo de 'Informativos Telecinco' en el incendio de Ourense

Uno de los momentos más tensos se vivió en el municipio de Cualedro, donde un equipo de 'Informativos Telecinco' fue testigo in situ del avance de las llamas. La periodista Sara García, desplazada hasta la zona, ha contado en directo lo ocurrido: "Estábamos comiendo dentro de este restaurante. Empezamos a escuchar gritos y cuando salimos había una enorme columna de fuego, evidentemente desalojamos, pero la tensión crecía por momentos porque las llamas se acercaban muy rápidamente a un depósito de gasoil que está justo detrás del restaurante".

"Minutos después recibíamos en nuestros teléfonos móviles un mensaje de alerta del 112 instándonos a no conducir por carretera, sino era estrictamente necesario, porque toda la provincia estaba en alerta. Ahora mismo hay 10 incendios que se encuentran activos y todo apunta a que va a ser de nuevo una noche muy complicada porque la situación, cómo decimos, se complica en toda Galicia", ha explicado la reportera.

Según han informado desde 'Informativos Telecinco', la situación en Ourense es crítica. Los trabajos desbordan a los equipos de extinción, que de forma incesante tratan de frenar los numerosos focos repartidos por lo frentes que avanzan sin control y que ya se extienden por decenas de kilómetros. El peligro tiene en alerta a los vecinos de numerosos municipios de la zona, como el de Arrúa, donde las llamas bordean el núcleo urbano.

Parar el avance del fuego es imposible. Y es que, en cuanto logran apagar un foco, se activa otro en apena unos metros de allí, como en Cualedro, donde las llamas rodearon el restaurante donde se encontraba Sara García y el resto del equipo de 'Informativos Telecinco'. Esto obligó a quiénes se encontraban en el interior a sacar cubos para salvar el establecimiento.