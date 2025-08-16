La guardia civil desaloja a una reportera de 'Fiesta', acorralada por el fuego en Lugo: "Escuece, compañeros"

Cada vez son más quienes critican a las cadenas de televisión por enviar a sus reporteros a cubrir los diversos incendios que están asolando varias partes de la península. Y es que tras la peligrosa situación vivida por dos reporteras de 'Informativos Telecinco', este sábado 16 de agosto le ha tocado a una de 'Fiesta'.

La cercanía de los periodistas a las llamas hace que se vivan situaciones de lo más tensas y angustiosas. Algunas han tenido incluso que salir corriendo del terreno debido a la virulencia del fuego. De hecho, la periodista Gemma Camacho, de 'Mañaneros 360', denunció públicamente el hecho de que las cadenas envían a muchas compañeras a informar a estas peligrosas zonas.

"No entiendo la necesidad de exponernos y de peligrar para contar la noticia. Ya está bien. Ya basta de peticiones para estar al límite. El telespectador lo va a entender igual. ¡Somos comunicadores, no marionetas de la tele!", expresó la comunicadora, indignada ante lo que está ocurriendo. Sin embargo, esta queja de Camacho no ha surtido efecto, ya que este mismo sábado, una reportera de 'Fiesta' se ha visto obligada a huir despavorida al verse "acorralada" por las llamas.

'Fiesta' envía a sus reporteros a cubrir los diversos incendios

César Muñoz y Álex Blanquer conectan en 'Fiesta' con Arabella Otero

El magacín de los fines de semana de Telecinco ha desplegado varios equipos por diferentes puntos de la geografía española para cubrir los incendios más feroces. En un momento de la tarde, la dirección del programa ha dado paso a la periodista Arabella Otero, quien se encontraba desplazada en Lugo (Galicia), una de las zonas cubiertas por las llamas.

La reportera se ha mostrado visiblemente nerviosa al verse cercada por el fuego: "Nos vamos porque están llegando las llamas a donde tenemos el coche. Por precaución, nos vamos a mover de punto. Tenemos esta ladera ardiendo, ha cambiado la dirección del viento y la otra ladera nos está acorralando al otro lado". Poco después, Arabella Otero y el cámara que le acompañaba han conectado nuevamente con el plató, aunque esta vez desde un lugar más seguro después de ser desalojada por la guardia civil.

"La zona en la que estamos ya está calcinada. Es muy poco probable que vuelva a activarse el fuego, por eso aquí estamos mucho más seguros", ha informado la reportera de 'Fiesta'. "Os he pedido paso porque se estaban uniendo las llamas de las dos laderas, iban a atravesar la carretera y había líneas de alta tensión encima de mí a las que estaban empezando a llegarles las llamas. El peligro era evidente y los efectivos que han llegado a la zona nos han pedido que abandonásemos por nuestra seguridad", ha explicado.

Incluso la periodista ha reconocido que ha recibido algún "chispazo": "Esta zona es de pino, suelta chispas y escuece, compañeros", ha destacado. De esta forma, ha vuelto a poner de manifiesto que no es necesario enviar a reporteros a zonas tan peligrosas. Una cosa es informar, y otra jugarse la vida.

Galicia, una de las comunidades más afectadas por los incendios

Solo en esta semana ya se han quemado 46.000 hectáreas solo en Galicia, motivo por el cual la Xunta habría reclamado un mayor número de efectivos para paliar los diversos focos activos y que, en algunos casos, parecen ser provocados. La situación es tan extrema que los vecinos de Albaredo, una de las poblaciones afectadas por el incendio de Lugo y Ourense, tomaban este fin de semana una drástica decisión, tal y como contaba la reportera de 'Fiesta'.

"Han sacado a los niños, a las mujeres y a las personas mayores del pueblo y se han quedado solo allí los hombres y los jóvenes para enfrentar ellos mismos el fuego. Nos han contado ellos mismos cómo están esperando aterrados el momento en el que las llamas lleguen hasta las puertas de sus casas", ha informado Arabella Otero.