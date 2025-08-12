El recordado actor de 'Hospital central' que se incorpora a 'Sueños de libertad' con un papel revolucionario

'Sueños de libertad' se encuentra en un gran momento en audiencias después de haber anotado recientemente su máximo histórico con un espectacular 15.7% de share y 1.238.000 espectadores. Y es que la ficción también encara un momento crucial en sus tramas.

Más allá de la llegada de Gabriel de la Reina (Oriol Tarrasón) y de poner en jaque a los De La Reina con el sabotaje con Brossard y su relación con Begoña; otra de las tramas que está en todo lo alto es la de Cristina (Sara Sanz), la hija biológica de Irene (Ana Labordeta) ahora que se ha descubierto también quién es su padre.

Y es que 'Sueños de libertad' ha sumado a su reparto al actor Ángel Pardo para dar vida a José, el amor de la juventud de Irene Carpena y padre de Cristina. El hombre ha reaparecido después de que Damián (Nancho Novo) se haya puesto en contacto con él y hayamos descubierto que el hombre ha estado muy presente en la vida de Cristina pues era el portero de la finca en la que vivía la joven con sus padres adoptivos en Madrid.

Cuando Cristina descubra que Pepe, el portero de su casa, es en realidad su padre todo cambiará para siempre. Este secreto podría suponer el principio del fin de don Pedro (Juanjo Puigcorbé) ante su hermana, cuya influencia fue decisiva en la separación de José e Irene años atrás.

Ángel Pardo, de ser Rusti en 'Hospital Central' a 'Sueños de libertad'

Ángel Pardo es José Gutiérrez en 'Sueños de libertad'

De esta manera, 'Sueños de libertad' sigue reforzando su reparto con fichajes de actores míticos y que han pasado por algunas de las series más célebres y recordadas de la ficción española. Es el caso de Ángel Pardo, que se suma a la serie de Antena 3 y Diagonal TV para dar vida a José Gutiérrez.

Ángel Pardo tiene una extensa carrera a sus espaldas pues es una figura muy reconocida dentro del teatro. Ha protagonizado títulos como 'Inmaduros', 'Miles Gloriosus', 'El burlador de Sevilla', 'Asesinos todos' o 'San Bernardo', trabajando con directores como Juan Luis Iborra, Esteve Ferrer, Francisco Nieva, Ángel Facio o Sergi Belbel.

Y en televisión ha formado parte de algunas de las series más míticas de la historia como 'Farmacia de guardia' donde dio vida a Chencho, el ex novio de Pili, pero sobre todo 'Hospital central'. En la serie de Telecinco interpretó a Rusti, el querido celador de la ficción.