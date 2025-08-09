El miembro del clan Pantoja que presenta su candidatura al Benidorm Fest 2026: "Estoy buscando canciones"

Ya lo anunció hace unas semanas durante su visita a 'D Corazón' y lo ha confirmado este viernes, 8 de agosto, en el programa 'Andalucía Directo' de Canal Sur. Sylvia Pantoja tiene un sueño: presentarse al Benidorm Fest 2026 y ya está buscando temas para lograr su objetivo y, de ser posible, representarnos en el próximo festival de Eurovisión.

La cantante ha concedido una breve entrevista a 'Andalucía Directo'. Lo ha hecho para presentar su último trabajo discográfico, 'Sinceramente', una ranchera- pop con influencias del sur y alma de mariachi, que representa un puente musical entre Andalucía y México. Además, ha anunciado que a partir del próximo mes de octubre comenzará una gira internacional con su primo, el artista y compositor Fran Cortés.

Aunque la verdadera exclusiva la daba hacia el final de la entrevista. A la pregunta de la reportera sobre si tenía alguna noticia que dar, Sylvia Pantoja soltaba la bomba: "Estoy buscando canciones, de hecho ya estoy probando en el estudio para presentarme el Benidorm Fest, porque me hace muchísima ilusión. Aunque no vaya a Eurovisión, pero me quiero presentar".

💣BOMBAZO💣



SYLVIA PANTOJA anuncia que se presenta al Benidorm Fest #benidormfest2026



¿Una Pantoja en Eurovision? pic.twitter.com/U7dveOoLOf — Eurocharla (@eurocharla) August 8, 2025

Sylvia Pantoja ya dio detalles de su futura propuesta en 'D Corazón'

Sylvia Pantoja en 'D Corazón'.

Una ilusión de la que ya habló el sábado 26 de julio durante su visita al programa 'D Corazón', de TVE. Ya allí explicó que estaba "buscando temas para presentarme". E incluso desveló en qué consistiría su propuesta: "Como se está yendo como 'bom, bom, bom', me gustaría una cosa tranquilita, más orgánica, simple". De hecho, el magacín recordó la victoria del portugués Salvador Sobral en el año 2017 con una balada. "Fue algo diferente, todo el mundo quería hacer ahí el pino puente y no", aseguró la prima de Isabel Pantoja, reconociendo que le gustaría seguir sus pasos.

Durante esta visita al plató de 'D Corazón', Sylvia Pantoja también explicó cómo está actualmente la relación con su familia. Con su prima Isabel, el contacto es nulo desde hace muchos años. No así con su hija Isa, a la que reconoció que "le mando algún mensajito de vez en cuando. Ella siempre me contesta educadamente porque es una niña muy linda. Con Anabel no tengo relación y con Kiko la tuve una etapa, luego desapareció otra vez. Somos muy despegados".