El equipo de 'Antena 3 Noticias', rescatado tras ser acorralado por un incendio: "Nos quedamos encerrados"

Carmen Chao, reportera de 'Antena 3 Noticias', ha vivido una aterradora escena junto a su equipo cuando quedó atrapada entre las llamas mientras cubrían un incendio en un municipio de Lugo. Este miércoles, la periodista conectaba con Miquel Valls en 'Espejo Público' para relatar la extrema situación que vivieron ella y su cámara, contando cómo tuvieron que ser rescatados por las autoridades.

"Las llamas se estaban avivando, había mucho movimiento, hablamos con brigadistas que nos dijeron que la situación se estaba complicando, que había flancos por todo el pueblo que nos estaban rodeando y nos avisaron de que ya no se podía bajar", ha comenzado relatando la periodista ante los colaboradores del matinal de Antena 3.

La reportera de 'Antena 3 Noticias' que quedó atrapada en un incendio en Lugo cuenta su experiencia en 'Espejo Público'

Al parecer, Carmen Chao y el equipo de 'Antena 3 Noticias' trataron de informar en directo desde el punto donde las llamas estaban acorralando el municipio de Bendollo, Quiroga en Lugo, pero no contaron con que el viento cambiaría de dirección. "Nos quedamos encerrados", ha lamentado la periodista con gesto serio ante los espectadores.

Carmen Chao y Miquel Valls en 'Espejo Público'

"Ya no lo intentamos y nos quedamos en la zona grabando y hablando con los vecinos, que nos ofrecían sitio para dormir", ha explicado Carmen Chao, que finalmente tuvo que ser auxiliada junto a su cámara por las autoridades para abandonar la zona de peligro, pues el viento había reavivado las llamas de la zona donde se encontraban grabando.

Y la reportera de 'Antena 3 Noticias' ha aprovechado sus minutos en 'Espejo Público' para lanzar un contundente mensaje sobre lo que está ocurriendo estos días. "Galicia no se quema. A Galicia la queman", ha sentenciado la comunicadora, recordando que ya estuvieron en la zona hace unos días y el fuego se encontraba extinguido.

Así, 'Espejo Público' mostraba a los espectadores el momento concreto en el que el equipo de los informativos de Antena 3 vivió un importante susto entre las llamas- En las imágenes, se ve como Carmen y su compañero no puede ir hacia atrás porque las llamas comienzan a prender de nuevo por el cambio de viento. Alrededor de las 12 de la noche, pudieron abandonar la zona de peligro, aunque "rodeados de fuego", como apuntaba Miquel Valls.