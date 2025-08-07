El creador del 'Ministerio del Tiempo' no detiene su cruzada contra la cúpula de RTVE: "Lo mal que huelen las cosas..."

RTVE ha sorprendido este jueves al anunciar el próximo estreno de 'ENA', la serie basada en la novela de Pilar Eyre sobre la vida de la reina Victoria Eugenia y creada por Javier Olivares ('El ministerio del tiempo'. Dicha ficción lleva guardada en el cajón de la cadena pública casi dos años después de haber visto la luz en otros países como Finlandia o Portugal.

Han sido el 'Telediario 1' y el Canal 24 horas los que han avanzado el próximo estreno de 'ENA' en la parrilla de La 1. Por el momento no hay promo ni se conoce cuándo y cómo llegará esta miniserie de seis episodios a la parrilla ni cómo será su estrategia de emisión teniendo en cuenta que en los últimos tiempos TVE ha optado por emitir algunas de sus series con doble episodio.

Tras conocerse el estreno de 'ENA', Javier Olivares, su creador no ha dudado en pronunciarse y lanzar varios dardos a José Pablo López, el presidente de RTVE, después de que en los últimos meses se haya mostrado muy crítico con las decisiones de la cadena pública al maltratar a su ficción y apostar por otro tipo de proyectos como 'La familia de la tele'.

"En verano. ¿Qué mejor fecha? Luego, cuando tenga una audiencia veraniega, juntarán los capítulos en la medianoche... Y dirán que estos productos no interesan al público de TVE. El mismo trato que con sus amigos de 'La familia de la tele'", empieza diciendo en un tuit.

"Ayer leí al presidente de RTVE reflexionar sobre pedos (buscad y lo encontrareis). No voy a entrar en analizar ese ejercicio de estilismo y elegancia sin par. Pero de lo que no cabe duda es de lo mal que huelen las cosas", prosigue diciendo en otro tuit.

Lejos de quedarse ahí lanza otro mensaje en su cuenta de "X" cuestionando la manera de promocionar 'ENA' sin hacer mención a que se trata de la adaptación de la novela de Pilar Eyre. "Por otra parte, si no me quiere mencionar como creador de la serie (espera que no me hayan quitado el crédito en cabecera), Ok. Pero hacer una promo sin citar que está basada en un libro de Pilar Eyre me parece poco elegante y muy torpe", sentencia.

Y cuando un espectador le dice que 'ENA' no merece emitirse ni en verano ni en late night, Javier Olivares no duda en lanzar un velado recado al presidente de RTVE. "Bueno, hay gente que no admite que le contradigan. Ni que defiendas tu trabajo. Y es que es enfermizamente vengativa. Y otra que va de frente. Y que su mayor felicidad es poder dormir lo mejor posible sabiendo que, día a día, no le has jodido a nadie. Intento ser de estos últimos", concluye.