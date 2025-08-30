'De Viernes' anuncia la fecha de su regreso a Telecinco con un importante cambio en su nueva temporada

Ya es oficial: Telecinco anuncia que la nueva temporada de 'De Viernes' arrancará el próximo viernes, 5 de septiembre, a partir de las 22:00 horas, tras un largo parón estival. La cadena de Mediaset ya promociona el regreso del programa de corazón conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La nueva temporada traerá consigo cambios. En primer lugar, y a nivel gráfico, un restyling en su logotipo tal y como se ha podido ver en ese spot con el que Telecinco avisa a su audiencia del retorno del formato de entrevistas a los principales personajes de la crónica social.

¡La nueva temporada de @deviernestv ya está aquí! ✨



🪩 El próximo viernes, a las 22:00h, con @barchidona y Santi Acosta en Telecinco pic.twitter.com/KsvMp1rBhH — Telecinco (@telecincoes) August 29, 2025

Más allá de la fecha de vuelta y de la actualización del logo, no se conoce nada más por parte de Telecinco, pero varias informaciones extraoficiales han anticipado uno de los grandes invitados que 'De Viernes' ha cerrado y el fichaje de una explosiva e impensable colaboradora.

Nacho Duato será invitado de 'De Viernes' y Lydia Lozano, colaboradora

El portal Informalia ha avanzado que Nacho Duato se sentará en el plató del programa producido por Mandarina para hablar de toda su trayectoria personal y profesional y, presumiblemente, para pronunciarse también sobre su relación con Miguel Bosé en la actualidad. El propio coreógrafo lo confirmó al citado medio.

Mismo medio que también ha adelantado en primicia que Lydia Lozano regresará por todo lo alto a Telecinco dos años después del lacerante fin de 'Sálvame'. Lo hará como flamante colaboradora de 'De Viernes', siendo gran movimiento por parte de la cadena de Fuencarral y todo un as para reforzar el espacio de los viernes.

Ambas noticias, eso sí, aún no han sido confirmadas por el canal, con el que Lydia estaría negociando para su participación también en 'El tiempo justo', la nueva oferta con Joaquín Prat que reemplazará a 'Tardear' y con el que Telecinco pretende renovar y darle nuevos aires a sus débiles tardes a partir del lunes, 8 de septiembre.