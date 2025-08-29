Sale a la luz el impensable primer invitado de 'De Viernes' en su nueva temporada en Telecinco

Telecinco sorprendía al dar descanso a 'De Viernes' durante todo el mes de agosto. Así, pese a que era el único programa que alcanzaba los dos dígitos de audiencia en prime time tras el final de 'Supervivientes', Mediaset optó por dar descanso al equipo del espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

En su lugar Telecinco optó por emitir reposiciones de 'De Viernes' hasta que la semana pasada optó por emitir 'First Dates' en prime time relegando el espacio de Mandarina Producciones al late night tras sus discretas audiencias. Un movimiento que se repetirá esta semana alargando incluso el dating show hasta las 0:00 horas.

Por el momento se desconoce cuándo regresará oficialmente 'De Viernes' a Telecinco'. Lo suyo sería que volviera el viernes 5 de septiembre para hablar del estreno de 'Supervivientes All Stars' la noche anterior. Por lo pronto, lo que si se ha publicado es quién será uno de los invitados del programa el viernes 12 de septiembre.

Nacho Duato, próximo invitado de 'De Viernes'

Nacho Duato en 'Y ahora Sonsoles'

Así, según ha revelado él mismo a Informalia, Nacho Duato se sentará en el plató de 'De Viernes' para hablar de toda su trayectoria personal y profesional y seguramente pronunciarse sobre su relación con Miguel Bosé y la serie en la que él fue uno de los personajes sin que nadie le preguntara. "Pagan muy bien", asegura el bailarín.

Asimismo, Nacho Duato confiesa que ha rechazado participar como colaborador en algunas tertulias políticas después de que se hayan viralizado sus ataques a Isabel Díaz Ayuso o Carlos Mazón. En este sentido, parece que ha rechazado participar tanto en 'En boca de todos' con Nacho Abad en Cuatro como en 'Directo al grano', el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró para las tardes de TVE.

Queda por ver si 'De Viernes' regresará el 5 de septiembre o si será el 12 cuando vuelva y de ahí que sea ese día cuando Nacho Duato se sentará con Santi Acosta y Beatriz Archidona y el resto de colaboradores del formato.