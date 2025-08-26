Chelo García-Cortés se pronuncia sobre su futuro laboral tras declinar estar en el nuevo 'Sálvame' de TEN

Se despeja el futuro profesional de Chelo García-Cortés. Ella misma se ha pronunciado sobre el tema tras saberse que no estará en 'No somos nadie', el nuevo programa de Ten presentado por María Patiño y en que sí que veremos a otros excompañeros suyos de 'La familia de la tele', como Belén Esteban, Kiko Matamoros y Marta Riesco.

Chelo García-Cortés ha declinado estar en este nuevo magacín, heredero de 'Ni que fuéramos', para así empezar un nuevo rumbo laboral. Tras conocerse que no regresará al pisito de Ten, la periodista escribió una reflexión en sus redes sociales. "Me toca emprender una nueva etapa y con muchas ganas", reconocía en su cuenta de X.

Me toca emprender una Nueva etapa y con Muchas ganas 💥😘 — Chelo García-Cortés Cadavid (@chgarciacortes) August 22, 2025

Además, a la pregunta de un seguidor, desvelaba cuál será su futuro profesional más inmediato: "Sigo en RTVE Catalunya con 'L'altaveu' y de momento es lo que te puedo decir". Y es que la excolaboradora de 'Sálvame' forma parte del programa presentado por Danae Boronat y que será una de las grandes apuestas de 2Cat, el nuevo catalán de RTVE. Aunque, en sus palabras deja entrever que no será el único proyecto.

Sigo en@rtvecatalunya con El Altaveu y de momento es lo Que te puedo decir . https://t.co/Fss10LoceX — Chelo García-Cortés Cadavid (@chgarciacortes) August 23, 2025

Chelo García-Cortés y Lydia Lozano rompen con La Osa Producciones

Al igual que Chelo García-Cortés, Lydia Lozano también ha rechazado estar en 'No somos nadie'. Así lo confirmaba ella misma hace unos días a la revista 'Semana': "Lo confirmo. He rechazo la oferta". Con Bluper iba más allá y reconocía que "he decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires". Este sábado, hemos podido ver a la periodista canaria en 'Pasa sin llamar', el espacio presentado por Inés Hernand, Alba Carrillo, Carmina Barrios y Mariona Casas en La 2 de TVE. Si bien este programa fue grabado antes del declive de 'La familia de la tele'.

Será el 1 de septiembre cuando arranque en Ten 'No somos nadie', producido por La Osa Producciones Audiovisuales con María Patiño y Carlota Corredera como presentadoras. Junto a ellas estarán algunos de los colaboradores de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos', como Belén Esteban y Kiko Matamoros. A los que se unirá Marta Riesco como reportera. Falta por saberse si estarán también Víctor Sandoval y Kiko Hernández, cuyos nombres no han sido confirmados.