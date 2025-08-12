Avance 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 13 de agosto: la amenaza a Rafael y la identidad de Martín

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en las tramas de su segunda temporada. De hecho en los últimos días, la serie ha vivido un momento muy especial con la ansiada boda de José Luis y Victoria. Pero si hay algo que puede cambiarlo todo para siempre es el descubrimiento de Atanasio de que Valle Salvaje no pertenece al duque sino a Pedrito.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', después de que Atanasio le informe a Adriana que ha descubierto que las tierras no pertenecen a José Luis, ella le solicitaba al secretario que le consiga pruebas para poder desmontar todas las mentiras de su suegro.

Mientras, el duque no daba crédito a que Rafael haya traicionado a Julio teniendo relaciones con su mujer a espaldas de todos después de que Victoria le confesara todo lo que vio poco antes de su boda. Una noticia que ha dejado al duque muy tocado.

Bárbara decidía dar el paso y citaba tanto a Leonardo como a Irene para que tengan un desayuno a solas lanzándoles indirectas por la carta que le escribieron confesando que tuvieron un affaire pese a que ambos han tratado de ocultar el secreto. Paralelamente, Irene le decía a Leonardo que debe contar lo que pasó pues fue más allá de un beso.

Después de encontrarse con Martín en Valle Salvaje, Matilde le pedía hablar y que le escuchara pero él parecía no estar por la labor. Ella le solicitaba explicaciones de cómo ha llegado hasta aquí y él le dejaba claro que no se merece ningún tipo de explicación. Y es entonces cuando se descubre que él es el hermano de Matilde.

Por otro lado, Rafael le dejaba claro a Úrsula que ha aceptado que no tiene más remedio que casarse con ella. Y José Luis se encaraba con su hijo Julio por haber permitido que su hermano le haya traicionado con Adriana y el padre terminaba dándole un bofetón a su hijo provocando que se cayera al suelo. Mientras que Victoria no dudaba en recriminar a su sobrina que por su estupidez ha puesto en peligro a todos los habitantes del Valle y le exigía que ponga fin a su relación.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 13 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 232 de 'Valle Salvaje' del miércoles 13 de agosto

Julio y Úrsula en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Amanda le pide a su hijo Leonardo que se sincere de una vez por todas sobre lo que le ha pasado con Bárbara. Tras ver que su hijo no es capaz de contarle nada, la mujer opta por hablar con Irene para sonsacarle información.

Paralelamente, Bárbara se enfrenta con su amiga Irene y le dice que sea sincera y le cuente toda la verdad de lo que pasó entre ella y Leonardo a Amanda para saber que es lo que opina ella.

Julio no duda en encararse con su hermano Rafael dejándole claro que su familia ya estaba quebrada pero él ha terminado rompiéndola en pedazos por su relación con Adriana y que ya no hay nada que arreglar.

José Luis amenaza a Rafael, advirtiéndole de que se atenga a las consecuencias por lo que ha hecho a su familia. Pero su hijo no duda en enfrentarse con él y le deja claro que ama a Adriana y no piensa separarse de ella.

Por su parte, Atanasio se la juega buscando las pruebas que demuestren quién es el verdadero dueño de las tierras de Valle Salvaje. Y Martín le dice a su amigo Francisco que siempre lo ha considerado un hermano y que es el único que ha tenido. Mientras, Matilde sufre al ver que su hermano no quiere saber nada de ella y Atanasio le aconseja que hable con él